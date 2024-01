La nueva sala de asilo de Barajas recibe a los primeros 50 migrantes de los 450 que hay a la espera

La Policía Nacionalha comenzado este mañana a trasladar a los primeros 50 migrantes a la cuarta sala de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, abierta desde este martes, y a la que serán conducidos más de un centenar de personas de las 450 que actualmente aguardan en las dependencias dedicadas a los peticionarios de protección internacional.



Esta cuarta sala, situada en la terminal 1, de unos 500 metros cuadrados, tiene una capacidad para 162 hombres adultos y amplía en un 47% el espacio para asilo en el aeropuerto madrileño.



El Ministerio del Interior ha detallado que los primeros 50 migrantes ya han ocupado esta dependencia y en las próximas horas esta cuarta sala previsiblemente albergará a un total de 135 personas, la mayoría procedentes de la sala de la Terminal 4 del aeropuerto, donde el lunes el número de extranjeros era de 173.





Condiciones de insalubridad y escasas medidas de seguridad, la denuncia del SUP





El trasvase de inmigrantes a la nueva dependencia habilitada pro Interior permitirá la fumigación completa de la sala de la T-4 tras la plaga de chinches, aún sin erradicar.



Según el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a las condiciones de insalubridad de las salas que fueron denunciadas la semana pasada ante la Inspección de Trabajo, se suma ahora que las escasas medidas de seguridad de la nueva dependencia abierta este martes, donde los agentes no cuentan con ninguna mampara de separación con los extranjeros que aguardan a la tramitación de su petición de asilo.



En lo que va de mes se han tramitado 864 solicitudes de protección internacional, según los datos de Interior, que asegura que sigue trabajando para evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid con destino a países que no requieren visado de entrada y que son utilizadas para tratar de entrar en España de manera irregular.



Para ello, y en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se ha acordado el establecimiento de visados de tránsito, si fuera necesario, como ya se ha hecho con ciudadanos con pasaporte de Kenia, desde el pasado 20 de enero, y se aplicará a ciudadanos con pasaporte de Senegal a partir del próximo 19 de febrero.



España es el tercer país de la UE en número de solicitudes de asilo y solo el año pasado tramitó 163.000 peticiones, la mayor cifra desde 1992, cuando se creó la Oficina de Asilo y Refugio