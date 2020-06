El PP ve motivos para que Irene Montero dimita y pide que la Fiscalía la llame como testigo en causas que instruye

Gamarra y Pastor exigen que comparezca en el Congreso porque "sabía" que había riesgo y por "motivos ideológicos" se permitió el 8M

El PP ha solicitado este lunes la comparecencia en el Congreso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que la Fiscalía la llame como testigo en las causas que instruye sobre el coronavirus porque el vídeo difundido con sus declaraciones del 9 de marzo evidencia que el Ejecutivo "sabía" que había un riesgo y "por motivos ideológicos permitió" que se celebraran las manifestaciones del Día Internacional de la Mujer. A su entender, hay motivos para que dimita si bien esta cuestión "afecta a todo el Gobierno y no solo a ella".

Así se han pronunciado en una rueda de prensa la vicepresidenta del Congreso y portavoz del PP en la Comisión de Reconstrucción, Ana Pastor, y la vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, después de que Montero reconociese el pasado 9 de marzo, un día después de la celebración de las manifestaciones por el Día de la Mujer, que la "bajada de" asistentes a las concentraciones se debió a la presencia del coronavirus.

En concreto, Montero dice en la previa a una entrevista con ETB desvelada este lunes por ABC: "O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Pues porque, tía, quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación, muy basada en los datos médicos".

Pastor ha afirmado que en ese vídeo Montero "dice claramente lo que hay" y ha emplazado a la ministra a comparecer en el Congreso para "dar explicaciones a todos los españoles de qué es lo que sabía". Además, ha señalado que la Fiscalía "tendrá que llamarla" para que sea "testigo" en las causas que se estén instruyendo para "clarificar qué sabía el Gobierno".

"Ahora ya hemos constatado que el Gobierno sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia", ha manifestado la exministra de Sanidad.

GAMARRA: UN TESTIMONIO "MUY RELEVANTE"

De la misma manera, Gamarra ha recalcado que el testimonio de Montero es "muy relevante" para conocer lo que el Gobierno "sabía" en ese momento y por qué no tomó medidas. A su entender, queda "claro que el Gobierno era consciente de la situación y por motivos ideológicos permitió que se celebraran esas manifestaciones y otro tipo de actos".

Al ser preguntada si ve motivos para pedir su dimisión como ya están haciendo algunos dirigentes del PP en redes sociales, ha asegurado que "evidentemente" la ministra tiene que dar explicaciones y ha agregado que la responsabilidad "afecta a todo el Gobierno y no solo a ella". "Motivos para que dimita tiene una larga... podemos no parar en las cuestiones y motivos por los que podría haber dimitido hace mucho tiempo", ha apostillado.

Ante el hecho de que sea una conversación 'off the record' previa a la entrevista lo que recoge esa cinta, Gamarra ha hecho hincapié en que "han salido a la luz esas palabras" y su partido las valora "por la gravedad de las mismas" porque "no es una cuestión banal o un chascarrillo". A su entender, ese testimonio tiene "un valor incalculable porque lo que reconoce es durísimo" y "gravísimo" y, por lo tanto, no puede "obviarlo" en su labor de control al Ejecutivo.

VARIOS CARGOS DEL PP PIDEN SU DIMISIÓN EN TWITTER

Varios cargos han exigido esta misma mañana la dimisión de Montero. "Conocían el riesgo mortal del coronavirus y, aún así, celebraron el 8M. Irene Montero tiene que dimitir hoy mismo", ha asegurado el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, José Ignacio Echániz.

De la misma manera, el alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán, Xavier García Albiol, ha indicado en Twitter que si esa grabación es "real", la ministra de Igualdad "tiene que dimitir hoy mismo".

A nivel parlamentario, el Grupo Popular ya ha registrado su petición para que Irene Montero informe en el Congreso el conocimiento que tenía del riesgo de contagio de Covid-19 en la manifestación del 8-M y que dé explicaciones por "el temor al contagio que la ministra admite en el vídeo grabado por la cadena ETB el pasado 9 de marzo, y que se ha hecho público el 1 de junio".

PASTOR: EL GOBIERNO HA LLEGADO "TARDE Y MAL"

En la rueda de prensa, Ana Pastor ha señalado además que las declaraciones publicadas del propio consejero de la Comunidad de Madrid advierten de que España "ya tenía la pandemia encima" a finales de febrero y "no se había tomado ninguna medida".

Pastor ha calificado de "mala" la gestión del Ejecutivo en el Covid-19 y ha afirmado que el Gobierno ha llegado "tarde y mal a la crisis". "Desde el mes de enero había informes y advertencias de la OMS y de la UE sobre la gravedad de lo que venía y las medidas a tomar", ha subrayado.

Pastor ha afirmado que "las cosas se podían haber hecho de otra manera" porque las crisis "se pueden prevenir" y ha agregado que en política "hay que tener la humildad suficiente para reconocer las cosas que uno hace mal".

También se ha quejado de los cambios de criterio en relación con la contabilidad del número de fallecidos y que "cada día desaparezcan fallecidos", así como que el Gobierno no quiera revelar el número de sanitarios contagiados, que ya supera los 50.000. "No nos merecemos una gestión de una pandemia como la que ha llevado a cabo el Gobierno del señor Sánchez", ha aseverado.

SÁNCHEZ NO PUEDE "ESCURRIR EL BULTO" EN LA DESESCALADA

Además, la exministra de Sanidad ha recalcado que el Ejecutivo "no puede escurrir el bulto" en la desescalada ante el hecho de que las comunidades vayan a tener "autonomía" en la fase 3 para tomar decisiones.

"Y me pregunto ¿dónde están los protocolos de coordinación para posibles rebrotes que haya en nuestro país?. ¿Dónde están los protocolos para cuándo tengamos 17 autoridades sanitarias tomando decisiones unilateralmente?", ha interpelado al Ejecutivo, para señalar que el Ejecutivo debe ofrecer explicaciones de estas cuestiones porque esta fase es "crucial".