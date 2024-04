Moreno censura la actitud "chulesca" e "insultos" del Gobierno hacia Andalucía y pide a PP-A no caer en el "fango"

El presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, ha censurado este lunes la actitud "chulesca" y los "insultos" del Gobierno central hacia esta comunidad y sus ciudadanos, y ha pedido, no obstante, a los populares andaluces no caer en la política del "fango, la confrontación y el muro" ante la "falta de respeto" institucional de miembros del Ejecutivo nacional.

Durante su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP-A, celebrado en Sevilla, Juanma Moreno ha manifestado que el Gobierno de Pedro Sánchez "no se comporta como un gobierno para todos los españoles". "El presidente Sánchez no se comporta como el presidente de todos y cada uno de los españoles", ha indicado Moreno, para quien el Ejecutivo nacional está tomando decisiones que van claramente ya no contra la Junta de Andalucía o el PP, sino "contra" los ocho millones y medio de andaluces que viven en esta tierra.

Moreno se ha referido, por ejemplo, a la actitud, no ya "descortés", sino "chulesca y de falta de respeto a los andaluces" y a su Gobierno autonómico elegido democráticamente que tiene el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, en relación con infraestructuras fundamentales para esta comunidad. Se ha referido a las conexiones ferroviarias entre Andalucía occidental y oriental, al AVE a Huelva y la conexión con Portugal o al corredor de la costa del sol.

"¿Qué Gobierno es este que hace chascarrillo con los intereses, con las ilusiones y las emociones de los andaluces?", ha preguntado Juanma Moreno, quien ha censurado que ministros vengan a "cachondearse" y a "tratar con desdén los anhelos legítimos de todo un pueblo como el andaluz".

"¿Cuánto tiempo vamos a estar aguantando ese maltrato?", ha señalado el presidente, quien se ha referido a la "infrafinanciación" de 1.500 millones anuales que tiene Andalucía con el vigente sistema de financiación autonómica y ha criticado que el PSOE-A no le reclame al Gobierno central que la resuelva y, en cambio, se dedique a "frivolizar" sobre la situación de la sanidad, la educación o los servicios sociales.

"Páguenos los 1.500 millones de euros, porque esos 1.500 millones de euros son camas hospitalarias, son médicos, son dependientes, son aulas, son, en definitiva, progreso y bienestar para Andalucía", ha dicho Juanma Moreno a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Para el presidente, "desgraciadamente", el Gobierno de Pedro Sánchez sigue empeñado en "levantar muros, en dividir y en confrontar": "Siguen empeñados en no sentir lo que sentimos los andaluces, en no entendernos".

"Lo que se está haciendo con Andalucía es claramente injusto", ha sentenciado el presidente, quien ha señalado que el PP-A tiene "toneladas de razones" para plantear la reprobación de miembros del Gobierno central en el Parlamento andaluz y que saldría adelante con su mayoría absoluta. Sin embargo, según ha indicado, esa no es la forma del PP-A de entender la política, hacer "daño en el ámbito ya no político, sino personal a un gestor público", y ha reprochado a la oposición que sí plantee la reprobación de la consejera andaluza de Salud, Catalina García, en la Cámara autonómica.

Frente a ello, Moreno ha pedido a sus compañeros seguir con la política que representa la "vía andaluza": Los ciudadanos, "que son muy inteligentes", saben que el camino correcto y de la política de verdad es el de la "concordia, el de sumar y el de avanzar".