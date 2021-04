Monasterio califica a Cs como "el partido de las tres traiciones" e insiste en que "no es fiable"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha calificado a Ciudadanos como "el partido de las tres traiciones" y ha insistido en que no es una formación "fiable" de cara a los votantes.

En concreto, la candidata ha asegurado que Ciudadanos ha traicionado a los votantes en Cataluña, donde muchos alabaron su tarea pero "abandonaron" a los suyos; en el Gobierno de España, donde si Albert Rivera hubiera pactado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, no hubiera llegado al Gobierno; y con las "automociones" en Murcia o en la Comunidad de Madrid.

Considera que si fuera la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, no se atrevería a subirse a un atril o lo haría para "pedir perdón". "Los señores de Cs han traicionado a sus votantes y espero que se den cuenta de esto y no se fíen de Ciudadanos. No merece tener los votos", ha asegurado Monasterio.

Asimismo, ha resaltado que el exvicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, boicoteó el acuerdo llevado a cabo entre Vox y el Gobierno regional para bajar impuestos antes de que se convocaran elecciones anticipadas.

"Le deseo al señor Edmundo Bal (candidato de Cs) que vuelva a su trabajo de abogado del Estado, que hizo un trabajo excelente y que todos los españoles estaremos encantados, pero el partido de las tres traiciones no puede volver a traicionar a los españoles", ha aseverado, a lo que ha añadido que es un partido que no sabe "lo que defiende y no tiene ADN".

Sobre un posible gobierno con el PP tras las elecciones, Monasterio ha insistido en que puede llegar a acuerdos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha indicado que en temas económicos comparten posiciones para reactivar la economía y "sacar Madrid adelante".