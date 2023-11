El ministro Puente ve "artificial y victimista" la queja de Ayuso por no ser invitada a una inauguración fuera de Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tachado de "artificial" y "victimista" la queja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por no haber sido invitada a la inauguración de una obras del AVE de la variante de Pajares, entre Asturias y Castilla y León.

Según ha explicado, las invitaciones en estos actos de inauguración siguen un protocolo oficial y se ha seguido también en este caso como ocurrió con otras obras del AVE en Extremadura, Murcia, Burgos y Ourense.

"Es una polémica absurda --ha señalado en los pasillos del Congreso--. Por mucho que la línea pase por Madrid, nunca se le ha invitado a la inauguración de ningún tramo que une dos comunidades que no es la suya. Tienen un montón de antecedentes, en las anteriores no puso ninguna pega que no se le invitara, y la que ha cambiado de criterio en este caso es ella".

A su juicio, todo esto demuestra que "es una polémica completamente artificial" y generada por Díaz Ayuso, a la que acusa de seguir una "estrategia de victimización y de confrontación con el Gobierno".