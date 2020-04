Mercadona impulsa #EstoNOtienequePARAR, la campaña que apoya a quienes trabajan durante el Estado de Alarma

Mercadona ha impulsado la iniciativa #EstoNOtienequePARAR, con el que la empresa pretende reconocer públicamente y apoyar a quienes están trabajando de manera activa cada día para evitar la parálisis total de la economía española, después de que el pasado 14 de marzo el Gobierno de España decretara el Estado de Alarma para evitar la propagación del COVID-19, el virus que tanto amenaza nuestro bienestar y seguridad. Una medida necesaria pero que implica un frenazo en las expectativas económicas.

De esta manera Mercadona, junto a más de 2.000 empresas que conforman la Cadena Agroalimentaria Eficiente, ponen en marcha esta iniciativa donde se pone en valor el esfuerzo de todas las empresas, sus trabajadores y sus empresarios que, priorizando siempre la seguridad y la salud de las personas, siguen trabajando, transformándose y reinventándose para ser más productivas e innovadoras que nunca.

La campaña se complementa con la promoción de un vídeo a través del canal de Youtube, en la que se recoge el espíritu de lucha, entrega y superación del pueblo español en momentos de dificultades: "Porque somos así, porque cuando nos unimos nada nos para, y si hay que ir a contra corriente lo hacemos. Porque unos los llevamos en la raíces y otros nos hemos criado con esa actitud. Porque somos así. Porque si hay que inventar caminos, los inventamos. Porque no hay paredes que nos detengan. Porque cuando no podemos seguir con lo ordinario, hacemos lo extraordinario. Porque no vamos a dejar que esta crisis nos paralice. Porque la rueda tiene que seguir girando, porque toca tirar del carro. Porque cuando todo invita a frenar, nosostros decimos... ¡Esto no tiene que parar!

Así, destacan a empresarios e iniciativas que inspiran como el presidente de Mercadona, Juan Roig, el economista y colaborador de COPE José María Gay de Líebana o la alpinista Edurne Pasabán. Cada uno de ellos cuentan sus experiencias de cómo convertir esta crisis en una oportunidad, sacan la parte positiva para sus negocios y hacen ver la parte humana, solidaria y la fuerza de los profesionales para combinar el #EstoPasará con #EstoNOtienequePARAR.

Pero no sólo aparecen sus testimonios, ya que también tiene su espacio esa “gente que no para”, donde todo aquel que quiera formar parte del movimiento comparte vídeos y fotos de sus iniciativas. Además, en el apartado de “Actualidad” puede verse una revista de prensa con noticias en medios de comunicación de esas iniciativas y empresas que inspiran.