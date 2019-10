La mayor endeudada de España: “Me están quitando la vida a mí y a mi familia”

Paloma Alonso nunca olvidará el 5 de diciembre de 2004. Todo cambió para ella tras el fallecimiento de su padre, el empresario palentino Miguel Ángel Alonso, por culpa de una negligencia médica. Con tan sólo 23 años, tuvo que lidiar con un impuesto de sucesiones que no tardó en volverse en su contra.

Paloma nunca pensó que el precio a pagar por hacerse con el legado de su padre sería tan alto: 50.000 euros al principio, 600.000 dos años más tarde y, con el añadido de más y más intereses, hasta 2 millones de euros en la actualidad. Esta última cifra ha conformado la deuda con Hacienda que ha convertido a Alonso en la persona más endeudada de España.

Su vida, atenazada por el miedo y los nervios, no es normal: le acaban de denegar la beca de comedor para su hijo de 3 años. “Me están quitando la vida a mí y a mi familia. Todo está embargado”, cuenta Paloma en La Tarde. “Cuando me pidieron los 600.000 euros, fui con todo mi respaldo de herencias a varios bancos a pedir un aval. ¿Por qué todos me denegaron el préstamo?”, se lamenta.

“Ahora mismo, yo he pagado casi 500.000 euros, pero debo casi 2 millones de euros. Es de ciencia ficción, una película de terror absoluta. No hay salida, el año pasado no podía más: o pagas o pagas. No tengo patrimonio ni dinero”, relata también. En paro y sin ingresos, no puede sentirse más dolida por ser tachada “de una delincuente”. “El sistema no funciona, no hacen nada por intentar resolver esa imperfección”, sentencia Paloma. Puedes conocer su historia íntegra a través de nuestra entrevista.