Más Madrid acusa al PP de estar inmerso en "eternas guerras púnicas" y no augura un futuro muy largo a Ayuso

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha acusado al PP de estar inmerso en "eternas guerras púnicas" y no ha augurado un futuro "muy largo" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En un desayuno informativo con Nueva Economía Fórum, García ha dicho que le "da igual" si a Ayuso le dan 20 puntos las encuestas u 80 porque su objetivo es "inalterable": "ganar en 2023".

"No sabemos si tienen la guerra fría, si están inmersos en eternas guerras púnicas que hacen que sigamos sin Gobierno. No hay nadie que se ocupe de nosotros. Sería prudente aventurar un futuro no muy largo a la señora Ayuso", ha sostenido.

Así, ha ironizado con que cuando Ayuso dice que Más Madrid no sabe gestionar, es que se refiere a que no saben "adjudicar 1,5 millones de euros a un amigo, ni dejar de administrar vacunas, ni quedarse sin máquinas quitanieves". "Son chapuceros", ha lanzado García, para a continuación avisar de que seguirán destapando las irregularidades del PP.