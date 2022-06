Marlaska destaca el incremento de la ciberdelincuencia durante la pandemia

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este jueves en la Escuela Nacional de Policía de Ávila que los dos años de pandemia han supuesto un incremento de la delincuencia virtual de una manera "relevante".



El titular de Interior ha clausurado en este centro policial abulense el II Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia "C1b3rWall", que ha contado con la asistencia de unas 5.000 personas de forma presencial. En este sentido, Grande-Marlaska, que ha estado acompañado por el director general de la Policía, Francisco Pardo, se ha referido a este congreso como "el más importante del mundo" en esta materia, debido a la nutrida asistencia y a la calidad de los ponentes.



En este contexto, también ha apuntado que en los dos últimos años, ante la imposibilidad de celebrarlo de manera presencial, las formaciones online impartidas por la Policía Nacional han contado con la participación de más de 100.000 personas para formarse en materia de ciberseguridad desde 83 países.



"Sabemos dónde estamos, a qué desafíos nos enfrentamos y que contamos con los medios necesarios y precisos para afrontar esta situación", ha explicado Fernando Grande-Marlaska a los periodistas, después de clausurar este congreso en el que ha destacado el incremento que para la delincuencia virtual ha supuesto la pandemia. Al respecto, ha apuntado que solo entre 2016 y 2020 la ciberdelincuencia "se multiplicó por cuatro", aunque no ha podido facilitar datos concretos del incremento que se ha producido en los dos últimos años como consecuencia de la covid-19.



No obstante, ha confirmado que la pandemia "sí ha aumentado de forma relevante" los delitos virtuales, de la misma forma que "la criminalidad en el ámbito físico se ha reducido" en este tiempo debido al tiempo de confinamiento. En ese tiempo, ha apuntado el titular de Interior, se incrementó el teletrabajo, mientras que los niños utilizaron más los ordenadores y las redes sociales, como el resto de la población, "como una forma de comunicación" mientras no se podía salir de casa.



Esta circunstancia "determinó que los ciberdelincuentes tuvieran en ese momento una coyuntura más favorable a sus ilícitos fines", según Grande-Marlaska, quien ha destacado el hecho de que también las fuerzas de seguridad "incrementaran el patrullaje digital para prevenir y responder a esas conductas". Por otra parte, y al igual que el martes comentó el director general de la Policía, el ministro del Interior ha indicado que en los últimos cuatro años los delitos tecnológicos han aumentado un 35 por ciento.



Sobre los delitos de fraude informático, Fernando Grande-Marlaska ha dicho que los mismos representan en torno al 90 por ciento del total de ciberdelitos. En este contexto, el ministro ha subrayado que la Policía Nacional y el resto de fuerzas de seguridad tratan de "garantizar la seguridad en un mundo físico", pero sin olvidar la necesidad de "garantizarla también en el ciberespacio".



Al respecto, ha hablado de la necesidad de formarse en esta materia para prevenir posibles ataques, ya que el cibersespacio es "un lugar muy apetecible para las organizaciones criminales y la comisión de delitos". Por eso, ha considerado necesario "pertrecharse de los medios necesarios para afrontar y garantizar la seguridad ciudadana".