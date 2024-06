El PP mantiene prudencia ante los sondeos que hablan de empate y confía en ganar al PSOE

La dirección nacional del PP ha recibido con prudencia los sondeos que, tras el cierre de los colegios electorales, señalan la posibilidad de que el partido de Alberto Núñez Feijóo gane en votos al PSOE pero empate en escaños en las elecciones europeas de este domingo.

Fuentes de la dirección nacional del PP confían en ganar a los socialistas y señalan que la encuesta que peor resultado les da, de las varias que manejan, es la de Sigma Dos para RTVE y la FORTA, que otorga un 32,4 % de los votos al PP y un 30,2 % al PSOE y contempla un posible empate en escaños, con una horquilla de entre 21 y 23 eurodiputados para los populares y de entre 20 y 22 en el caso los socialistas.

En la sede nacional del PP siguen ya el escrutinio la cabeza de lista a las europeas, Dolors Montserrat, la secretaria general, Cuca Gamarra, y dirigentes como Miguel Tellado, Carmen Fúnez y Javier Arenas, mientras que al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, se le espera a partir de las 21.00.

En la sede nacional del PP hay acreditados 111 periodistas de 66 medios de comunicación, 12 de ellos extranjeros.

A diferencia de en las elecciones generales o municipales, el PP no ha instalado este domingo el balcón en el que celebra victorias electorales ni ha puesto pantallas para que sus simpatizantes sigan el escrutinio ya que al no conocerse resultados hasta el cierre de los colegios en Italia no es posible seguir un recuento.

Fuentes de Génova apuntan que la meta sigue siendo ganar al PSOE tanto en escaños, como en votos, y argumentan que ese resultado bastaría para entender que han conseguido una victoria en unos comicios planteados por el PP como un plebiscito sobre Pedro Sánchez. De confirmarse su triunfo, serían las terceras elecciones de ámbito nacional -tras las municipales y las generales- en las que vencen al PSOE, agregan.

Desde la sede nacional del PP medirán si en un año, desde las generales de julio, los socios del Ejecutivo que sostienen a Pedro Sánchez han perdido respaldo y cuánto ha crecido el voto anti Sánchez, en el que también cuentan con Se acabó la fiesta.

Está previsto que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, analice los resultados electorales en declaraciones a los periodistas, y que Feijóo reúna a los barones del PP en un Comité Ejecutivo Nacional el próximo martes.