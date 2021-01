Los taxistas niegan estar detrás de los ataques a los 4x4 solidarios: "Nosotros les hemos aplaudido"

Madrid vuelve muy poco a poco a la normalidad. Muchas calles ya despejadas dejan que los coches circulen -con precaución- sobre ellas. Pero durante el fin de semana, e incluso el lunes y el martes, la mayoría de vehículos tuvo que quedarse en los garajes. También los taxis. Con esta situación muchos vecinos con todoterrenos se han ofrecido para trasladar a sanitarios, enfermos, o personas atrapadas. También han ayudado a las ONG a llevar provisiones a las zonas más vulnerables.

Se han organizado espontáneamente, por grupos de Whatsapp o de vecinos. Prestaron sus servicios los primeros días, pero poco a poco se han ido retirando porque ya no hacen tanta falta, pero también por los ataques que han recibido en las últimas horas. En un comunicado del grupo SOS 4x4, en el que participan la mayoría, explican que "el desgaste físico y material que sufrimos hace que no podamos seguir arriesgando la integridad de los voluntarios". Uno de ellos ha confirmado que más de 10 coches han sufrido averías no por el hielo sino porque les han roto los cristales, y les han lanzado latas y botellas.

Ellos acusan de estos ataques al sector del taxi y a los conductores de VTC. Sería, según ellos, su forma de protestar por "quitarles su trabajo". Aunque también aseguran que no se debe generalizar. Sin embargo, el responsable de comunicación de la Federación del Taxi, José Miguel Fúnez, ha mostrado su desacuerdo con esta acusación. "Nos hemos quedado sorprendidos ante esta acusación, creo que no ha sido la mejor salidad de este acto voluntario, que hemos aplaudido desde el primer momento", ha dicho en declaraciones a COPE.

Fúnez insiste en que es absurdo que los taxistas hayan querido protestar porque lo que han hecho los 4x4 no les ha quitado clientes. Al contrario, ellos podían prestar un servicio esencial mientran muchos taxis estaban bloqueados en la nieve. Y los pocos que han podido salir a la calle, también han prestado servicios voluntarios. Como dice Fúnez, "se nos ha solicitado en distintos hospitales como el Gregorio Marañón, vehículos para sacar a ciudadanos de urgencias que no podían volver a casa".

No es la primera vez que el sector del taxi recibe acusaciones por vandalismo. "Por esa regla de tres, los ataques que han sufrido los autobuses abandonados de la EMT es culpa nuestra porque nos hacen la competencia", señala el portavoz, que ha confirmado que si esto va a más, acabaran presentando una demanda para defenderse.

Por su parte, los voluntarios con los 4x4 han decidido que a partir de hoy miércoles, ya no prestan servicio. "El transporte público está funcionando al 70% de su capacidad. Los taxis cubren la mayoría de la ciudad, muchos de ellos con cadenas. Y las máquinas quitanieves han despejado gran parte de las calzadas principales cubiertas por la nieve", dicta su comunicado. En cualquier caso, seguirán a disposición de las autoridades sanitarias para ir allí a donde los vechículos de emergencia no puedan llegar.