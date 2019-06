Los regionalistas cántabros ponen el AVE a Cantabria como moneda de cambio para apoyar a Sánchez

El Partido Regionalista de Cantabria pone como condición principal para apoyar la investidura de Pedro Sánchez el compromiso de reanudar las obras del AVE de Palencia a Santander, y también reclama el estudio informativo del tren Bilbao-Santander y el pago de la deuda por el hospital de Valdecilla.

Estas son las tres condiciones, con el AVE en primer lugar, que ha puesto el diputado del PRC en el Congreso, José María Mazón, tras su encuentro con el Rey en el inicio de la ronda de consultas.

En rueda de prensa, Mazón ha contado que ha explicado a Felipe VI estas condiciones, así como el compromiso del PRC de defender la Constitución, de forma que no pactaría con nadie que "ponga en cuestión el Estado de las autonomías" o que haga cualquier "concesión a los independentistas".

En este sentido, Mazón ha señalado, a preguntas de los periodistas, que si ERC se abstiene de forma gratuita -sin condiciones- en una investidura de Sánchez no tendría problema siempre que el candidato cumpla con los compromisos reclamados para Cantabria.

"No es una cantidad que al Estado le pueda arruinar"

Según el diputado del PRC, las reivindicaciones que hace su son compromisos que los sucesivos gobiernos centrales han incumplido de forma "flagrante" en la última década, pasándose "la pelota" uno a otro.

Además ha recalcado que el coste de estas reclamaciones es perfectamente asumible por los presupuestos del Estado y además se consignaría en varios ejercicios. "No es una cantidad que al Estado le pueda arruinar ni mucho menos", ha señalado.

En el caso del AVE, ha apuntado que lo único que reivindica su partido es que se adjudiquen los primeros tramos desde Palencia, que son los que se paralizaron en 2010, cuando se habían comprometido 160 millones para cuatro años.

Y el estudio que exigen para el ferrocarril Bilbao-Santander no tendría cuantías. "Son papeles, no cuestan muchos millones pero sí esfuerzo y dedicación", ha apostillado.

El diputado del PRC ha contado que ya le ha recordado a la portavoz socialista, Adriana Lastra, sus reivindicaciones.

"Ya le he dicho: ya sabes lo que queremos. Además los cántabros nos han votado para esto", ha dicho Mazón al recordar su conversación con Lastra.

José María Mazón ha asegurado que su partido quiere "un Gobierno estable que desde el principio de la legislatura pueda inspirar confianza" y que no esté expuesto a sufrir una crisis en pocos meses.

Además ha señalado que el PRC ha demostrado ser un partido responsable que ha pactado con unos y otros en pro de la estabilidad, como ha ocurrido en Cantabria, donde desde que existe esta formación, por ejemplo, todos los presupuestos se han aprobado en tiempo y forma y han entrado en vigor cada mes de enero.