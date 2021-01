Los hospitales de Madrid necesitan sangre urgentemente

Las caídas por el hielo en Madrid no solo están colapsando las urgencias de los hospitales, sino que están vaciando los bancos de sangre. Los donantes no pueden llegar a los centros por la nieve, y las fracturas requieren en muchas ocasiones cirugía -con la transfusión de sangre consiguiente-.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, pero especialmente 0+, 0- y A+. La Comunidad de Madrid ha organizado un dispositivo de macrodonación en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Aunque la situación es crítica, se recomienda acudir solo si no hay peligro para hacerlo y sin coger el coche.

Las unidades móviles no están operativas. Sí lo están las salas de los hospitales, pero se recomienda llamar antes de desplazarse por posibles cierres. También están disponibles el Centro de Transfusión de Avenida de la Democracia en Valdevernardo y el Centro de Donación de sangre de Cruz Roja Madrid, en la calle Juan Montalvo, 3.

¿Quién puede donar sangre?

Cualquier persona entre 18 y 65 años puede acercarse a donar sangre siempre y cuando pese más de 50 kilos, no tenga anemia y no realice prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como la hepatitis, la sífilis o el VIH. Solo es necesario acudir con el DNI o un documento que acredite la identidad del donante. Además, se recomienda no acudir en ayunas.

Esta mañana se ha reunido la Consejería de Sanidad con las delegaciones de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) para abordar las consecuencias del temporal de nieve. La Consejería ha reconocido que hay un problema grave de suministro de sangre en los hospitales, por lo que los que no tienen reservas suspenderán todas las intervenciones quirúrgicas que no sean muy urgentes hasta mañana.