Los funcionarios se echan a la calle contra el Gobierno: "Hemos perdido un 20% de poder adquisitivo"

La manifestación de los funcionarios contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha comenzado en Madrid. Desde los sindicatos reclaman una subida salarial acorde a la inflación que sufrimos hoy en día, más teniendo en cuenta que los sueldos públicos subieron un 2 por ciento y los precios se encuentran por encima del 10.

Una marea de banderas verdes y blancas que ha reunido este sábado a funcionarios de todas partes de España en la capital.

Federico Sánchez, coordinador de la Administración General del Estado en Barcelona, que se ha trasladado a la capital para acudir a la manifestación ha recordado que "estamos reivindicando que año tras año la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos nos ha llevado a situaciones como que en 10 años hemos perdido como un 20% de poder adquisitivo. Entonces con el IPC de este año entendemos que nuestra pérdida salarial puede ser de alrededor de un 8 – 9%”, ha señalado.

A la manifestación convocada por el sindicato de funcionarios CSIF se ha sumado la organización policial Jusepol, para exigir al Ejecutivo una subida salarial "justa" y medidas económicas eficaces contra la inflación.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que actualice los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo y que negocie una subida salarial plurianual para compensar el poder de compra mermado desde 2010, dando así ejemplo al sector privado.

También demandan medidas económicas "eficaces" que ayuden a los trabajadores a combatir la subida de los precios, que garantice unos servicios públicos de calidad aportando los recursos necesarios y un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

A la marcha, en la que se según los convocantes han participado "cientos de miles de trabajadores", se ha unido el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, que ha criticado el comportamiento "hipócrita" de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por pedir a los empresarios que suban el sueldo de los trabajadores por cuenta ajena, mientras que el Gobierno no hace lo mismo con los funcionarios públicos.

PRIMER TRIUNFO

El Ministerio de Hacienda ya ha convocado una reunión de diálogo social con los sindicatos el próximo miércoles 28 de septiembre para abordar las mejoras de las condiciones de trabajo.

Desde CSIF, han considerado esta convocatoria es "un primer triunfo fruto de la presión sindical". CSIF ha fletado centenares de autobuses procedentes de todas las provincias para que trabajadores del sector público y también del privado acudan a la manifestación, que ha partido al mediodía de este sábado del Congreso de los Diputados y concluirá en la Plaza de Colón.

Desde UGT, la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que no acuden a la reunión con un planteamiento concreto, pero que no aceptarán una propuesta que no recoja una recuperación del poder adquisitivo perdido.

Tanto CCOO como UGT consideran que la convocatoria de la mesa de negociación por parte de Hacienda responde a las reiteradas peticiones y concentraciones realizadas llevadas a cabo, si bien dieron de margen para el diálogo al Gobierno el mes de septiembre, transcurrido el cual "habríamos convocado movilizaciones".

PACTO DE RENTAS

Los sindicatos llevan meses tratando de negociar con el Gobierno, incluso en el marco del llamado "pacto de rentas", una revisión salarial para este año, teniendo en cuenta que los sueldos públicos subieron un 2 %, pero la inflación ha llegado a alcanzar cotas del 10 %.

Asimismo y teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda se encuentra inmerso en la elaboración del proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023, han reclamado en sucesivas ocasiones que se les convoque para abordar una subida salarial de cara al año que viene, así como un pacto plurianual.

Desde CSIF, aseguran que han reclamado al Gobierno que "actualice este mismo año (2022) los sueldos con carácter retroactivo conforme a la pérdida de poder adquisitivo por la inflación", además de "un acuerdo a varios años para recuperar de manera paulatina la pérdida de poder adquisitivo" perdido desde 2010 (de cerca del 20 %).

La secretaria de Políticas Públicas de FSC-CCOO, Miriam Pinillos, ha explicado que el próximo miércoles pedirán al Ministerio de Hacienda que revise al alza la subida salarial de este año, pero también reclamarán un pacto plurianual, que avance en la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años.

También pondrán encima de la mesa la implantación definitiva de las 35 horas semanales en todo el sector público, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), la revisión del acceso a la función publica y el modelo de promoción interna y la derogación de lo que aún queda pendiente de los recortes de 2012, entre otras cosas.