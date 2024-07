Los Bomberos de Mallorca podrán renovar su vestuario pidiendo solo las prendas que necesiten

Los Bomberos de Mallorca renovarán su vestuario a partir de un nuevo sistema pionero de selección individual y directa con el que podrán solicitar las reposiciones de vestimenta y otros complementos sin tener que pedir el conjunto completo.

En nota de prensa, el Consell de Mallorca ha trasladado este miércoles que con la aplicación de esta herramienta, que consiste en que cada bombero haga el pedido directamente a la empresa, se ahorrarán los costes para adquirir todo el material y su correspondiente almacenaje.

Al respecto, el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, ha indicado que mediante este catálogo se consigue dar un mejor servicio y, al mismo tiempo, "un ahorro económico para el Consell al no tener que comprar todo el material, no adquirir piezas que no se necesitan y no tener que ocupar instalaciones para almacenarlo".

El sistema, operativo desde que se renovó el contrato con la empresa adjudicataria, otorga a cada bombero 500 puntuales anuales, equivalentes a 500 euros, con los que puede solitar en la página web los elementos que necesite, evitando así que el Consell haga de intermediario.

El nuevo contrato incluye todo el vestuario personal, a excepción de los equipos de protección individual (EPI), con un presupuesto de 478.346 euros para dos años. Entre las piezas que se encuentran a disposición de los bomberos hay camisetas, pantalones, polos, chaquetas, forros polares, parcas y cubrepantalones de agua, gorras, cinturones, al igual que verdugos, cubrecuello, bolsas o cuchillos de rescate.