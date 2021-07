Los barones socialistas dan su beneplácito a Sánchez y avalan los indultos como hoja de ruta de sus políticas

Este pasado sábado, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha enfrentado al examen de su propio partido en un Comité Federal al que se ha presentado con el objetivo de conseguir un cierre de filas de todo el partido después de la concesión de los indultos a los políticos independentistas en prisión por el referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre del año 2017 en Cataluña.

Sánchez ha reivindicado la "valentía" demostrada con la concesión de los indultos a los líderes independentistas del "procés". A su juicio es una medida que ya está surtiendo efectos y que ha sido avalada sin fisuras por el Comité Federal del PSOE.

Ante este órgano, el máximo del partido entre congresos, el líder socialista ha justificado las medidas de gracia a los dirigentes políticos catalanes y que ha considerado una demostración más del "patriotismo" del PSOE y de su amor a España.

Sánchez consigue el aplauso de la plana mayor del partido

"El PSOE siempre ha amado a España", ha proclamado en una reunión en la que no ha habido voces críticas a los indultos y en la que los aplausos han secundado los motivos expuestos por el jefe del Ejecutivo para concederlos. Por último ha recordado que son un primer paso que, aunque no van a resolver por sí solos el problema, lanzan un "rotundo y contundente mensaje" a la sociedad catalana".



"Nuestro partido es una formación valiente, decidida, determinada por la convicción de estar cumpliendo con nuestro deber cuando nos ha tocado gobernar", ha afirmado Sánchez, quien ha instado a unir fuerzas en el nuevo tiempo que se abre aunque advirtiendo de que la independencia es "algo del siglo pasado".



Además, observa que su apuesta por los indultos y por la convivencia en Cataluña empieza a tener efectos. "Más allá del ruido de la derecha, poco a poco la serenidad empieza a imponerse sobre el ruido interesado, el debate sustituye al relato demagógico o emocionalmente rotundo de algunos representantes políticos, y las mesas petitorias dejan espacio a los argumentos", ha añadido.



También ha confiado en que la ciudadanía asuma con "empatía" los indultos pese a las reticencias que pueda haber en la actualidad. Lo ha hecho recordando la evolución de la sociedad a favor de medidas que contaban inicialmente con un rechazo mayoritario como el matrimonio entre personas del mismo sexo.



Sánchez ha calificado al PSOE como "el partido de la esperanza" y ha afirmado por ello: "España nos necesita" Por contra, ha advertido al PP de que "va a sufrir en las urnas" ejercer la misma oposición que Vox y centrarse en "crispar y destruir".

Sin presencia de voces críticas entre los barones socialistas

A la reunión no han asistido por razones de salud dos de los barones más críticos con los indultos, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el de Aragón, Javier Lambán. Tres presidentes autonómicos han tomado la palabra, Ximo Puig (Comunidad Valenciana), Francina Armengol (Baleares) y Adrián Barbón (Asturias), para respaldar la hoja de ruta para Cataluña prevista por Sánchez, lo mismo que la gran mayoría de la veintena del resto de intervinientes en la reunión. Puig ha considerado que en un asunto como el de Cataluña, "un país tiene que apoyar al Gobierno" y tener confianza en él.

El líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha recalcado que "las decisiones valientes no restan, sino que suman", y la secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, ha apelado al diálogo no solo entre gobiernos, sino también entre catalanes.



Sánchez y casi todos los que han intervenido en la reunión han felicitado a Juan Espadas por su elección como candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Espadas ha agradecido ese respaldo y ha asegurado que recuperará el Gobierno andaluz "haciendo lo contrario de lo que hace Casado, con una oposición útil, constructiva y con sentido de Estado".



La aún secretaria general de los socialistas andaluces, Susana Díaz, no ha acudido a la reunión y Sánchez se ha limitado a mencionarla para reconocer su trabajo. En este sentido, el Comité Federal ha ratificado el calendario de primarias para la Secretaría General del PSOE andaluz así como la convocatoria del 40 Congreso del partido del 15 al 17 de octubre en Valencia.



No se ha aprobado finalmente la ponencia marco de ese Congreso ya que aún quedan algunos flecos y se prevé que sea presentada en un acto público por Pedro Sánchez el próximo fin de semana. La de este sábado ha sido la primera reunión presencial del Comité Federal socialista desde el inicio de la pandemia de coronavirus.