Los abuelos, de canguros a ir al juez para poder ver a los nietos

Los abuelos son un referente importante para los niños, un pilar fundamental. Abuelos y nietos se enriquecen mutuamente. Transmiten los valores de la familia y son una institución de protección en caso de desamparo. Pero hasta 2015 no se reguló por ley esa relación. La reforma del Código Civil reconoce, expresamente, que los menores tienen derecho a relacionarse con sus abuelos. Lo dice en el artículo 160. Y explica que “no pueden impedirse sin justa causa las relaciones personales del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes allegados”. También lo dice la Convención Europea de Derechos Humanos.

Durante mucho tiempo, muchos padres han recurrido a los abuelos para el cuidado de los hijos. Trabajo, crisis económica...pero esas relaciones han cambiado, están cambiado. En caso de separación, divorcio o fallecimiento de uno de los progenitores muchos abuelos dejan de ver a sus nietos y por ello aumentan las denuncias. Han pasado de ser abuelos-canguro a no ver a los nietos.

María Pérez Galván, vicepresidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), dice a COPE que hay que intentar por todos los medios no llegar al juzgado, intentar una mediación, pero cuando no queda otro remedio hay que acudir a la Justicia. Y los litigios aumentan. Es necesario actuar, siempre, en beneficio del menor. Un menor que debe ser escuchado por la Justicia siempre que tenga cierta madurez, que suele ser a partir de los once o doce años.

Uno de estos casos es el de Lola y Pepe. Durante cuatro años vivieron con su hija, su marido y dos nietas. Su hija murió de cáncer, muy joven, a los 23 años. Durante la enfermedad se dividían entre el hospital y la casa para cuidar de su hija y de sus nietas. Eran muy pequeñas. Ahora tienen seis y siete años.

Los problemas empezaron al morir su hija. Su yerno se fue a casa de sus padres con las niñas, cosa que les pareció normal. Pero lo que no les pareció tan normal es que el padre de las pequeñas les fuera distanciando. No respondía al teléfono y cuando decidieron ir a su casa les recibía con mala cara y, a veces, con algún portazo. Les llegó a prohibir que fueran a la puerta del colegio a ver a las nietas, a darles un beso.

Decidieron, entonces ir a la Justicia. Buscaron un abogado y denunciaron que su yerno no les debaja ver a las niñas. El juez impuso un régimen de visitas. Algún fin de semana entero y horas y días puntuales. Estaban felices de poder estar con sus nietas y las niñas con sus abuelos. De pequeñas vivieron en su casa. Pero el yerno decidió poner una denuncia por abusos, presuntamente abusos de un tercero en casa de los abuelos con toqueteos a una de las niñas mientras la bañaba. Algo que niegan rotundamente Lola y Pepe. En su casa no hay nadie más que ellos.

Pero esto va por la vía penal y hasta que no se resuelva está suspendido el régimen de visitas. “Y esto va para largo porque la Justicia es lenta”, nos dice Pepe. Llevan cinco meses sin verlas a lo que hay que añadir el tiempo de la pandemia. Lola cuenta a COPE que “no hay derecho a este sufrimiento”, el de ellos y el de las niñas, que también sufren por no verles. Primero muere su madre, se van de la casa y visitas puntuales. “Sólo queremos quererlas, nada más”, dice Lola. Este matrimonio está triste, además de haber perdido a su hija, con tan sólo 23 años, no pueden ver a sus nietas.

La abogada María Pérez Galván defiende el papel de los abuelos. “ No se puede olvidar la herencia que nos dan en vida”, nos dice. Cariño, respeto, ayuda y atención. ¿Quién no sonríe cuando piensa en sus abuelos?