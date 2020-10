López (PP) ve una "coacción" la reforma del CGPJ planteada por PSOE y UP

El secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, ha subrayado que la reforma de la ley del Poder Judicial propuesta por PSOE y Unidas Podemos "va en contra de lo que pide Europa para fortalecer la independencia" de los jueces, es contraria al "espíritu constitucional" y supone "una clara coacción" para que el PP llegue a un acuerdo de renovación.

En declaraciones en TVE López se ha referido a la propuesta de reforma de que presentaron este martes PSOE y Unidas Podemos para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

PSOE y Unidas Podemos sostienen que su objetivo es superar el "bloqueo" al que somete el PP al órgano de gobierno de los jueces, que lleva casi dos años en funciones tras fracasar varias negociaciones para renovarlos -la ley exige que los vocales estén respaldados por tres quintos de las cámaras-.

Según la propuesta presentada este martes en el Congreso por los grupos parlamentarios, doce de los veinte vocales (los de extracción judicial) podrían ser elegidos en segunda votación por mayoría absoluta; los otros ocho miembros (juristas de reconocido prestigio) seguirían necesitando los tres quintos, ya que así lo marca la Constitución.

Para Enrique López esta propuesta de reforma es contraria al "espíritu constitucional" y a lo que "pide Europa para fortalecer la independencia" de los jueces, pero sobre todo es una "clara coacción" para que el PP llegue a un acuerdo de renovación.

López ha aclarado que en 2018 fue "imposible renovar nada" al producirse dos elecciones generales en España, y ha señalado que cuando comenzaron las negociaciones se produjeron situaciones como el nombramiento de la exministra socialista Dolores Delgado, "una dirigente política", como Fiscal General del Estado.

"Aún así", ha seguido explicando, el PP accedió a intentar renovar estos órganos constitucionales "como partido de Estado y de Gobierno" que ha sido y es.

No obstante, el PP pone como condición que Unidas Podemos "no tenga participación" en la renovación del CGPJ ni del Tribunal Constitucional "y no por algo baladí, sino porque consideramos que es un partido radical, contrario al orden constitucional, que está pidiendo la abdicación del Jefe del Estado, que demoniza al Poder Judicial permanentemente a través de su vicepresidente", ha explicado López, también consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid.

"La democracia es diálogo, y diálogo es hablar y no imponer reformas constitucionales que nos acercan a Venezuela y nos apartan de Europa", ha zanjado.