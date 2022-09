La lista negra de médicos objetores de Irene Montero

Qué tiene que ver el derecho a abortar con hacer un fichero de médicos objetores, un fichero de médicos que se niegan a practicar abortos. Es la pregunta que se hacen muchos médicos y juristas por el registro que incluye la última reforma de la Ley del Aborto, de Irene Montero, enviada a las Cortes.

El abogado Fernando Barrera cree que esa “lista negra” puede vulnerar derechos constitucionales, derechos fundamentales, puede ir contra la Ley de Protección de Datos. Por ello, junto con su compañera Ana Tenorio, del despacho Global Incoa, ha presentado una queja ante el propio Ministerio de Igualdad, de Irene Montero, para que “recapacite” por la posible ilegalidad. Considera que el mero hecho de sacar esa lista con los nombres de médicos objetores es contraria a derecho.

Los abogados no se pronuncian sobre el derecho a abortar, lo que pretenden es “proteger los datos de los médicos que han introducido en ese fichero sin su consentimiento, algo que les puede perjudicar profesionalmente”, dice a COPE el abogado Barrera. Una lista de carácter público. Y no se pueden dar datos personales que revelen el origen étnico, racial, opiniones políticas o convicciones religiosas. No sería lícito.

Considera que no se garantiza el derecho al aborto metiendo en una lista a médicos objetores. Y añade Barrera que la Ministra Montero no ha explicado ni justificado los verdaderos motivos para crearla. Y debería hacerlo.

Sobre la queja presentada el Ministerio de Igualdad tiene un mes para responder, o dar la callada por respuesta, que es lo que cree el letrado que puede suceder. Ante el silencio podrían presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Y llegar hasta la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional si no convence la respuesta que pueda dar la AEPD. El abogado Antonio Barrera anima a los médicos que recurran si consideran vulnerados sus derechos fundamentales.