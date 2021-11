Libia.- La comisión electoral de Libia descarta a Saif al Islam, hijo de Gadafi, como candidato presidencial

La comisión electoral de Libia ha indicado este miércoles que Saif al Islam, hijo del exlíder libio Muamar Gadafi y uno de los principales candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 24 de diciembre, ha sido descalificado de la contienda electoral por no cumplir con los criterios.

El martes, el órgano electoral anunció que cerca de cien personas habían presentado su candidatura para las presidenciales, tras lo que arrancaba un proceso de filtrado. Las candidaturas pasarán durante los próximos días por un proceso de cribado en el que se determinará si estas personas pasan el corte establecido por las leyes del país, tras lo que habrá un periodo de apelaciones de cara al anuncio en firme de los candidatos.

De esta manera, el miércoles la comisión ha informado que 25 personas quedaban descartadas del proceso, entre las que figura Al Islam, así como el ex primer ministro Alí Zeidan. La decisión, publicada en el portal web del órgano y recogida por Alwasat, puede ser recurrida por los afectados tras lo que tendrá que tomar la decisión un juez.

La Fiscalía Militar de Trípoli ya había pedido a la comisión electoral que rechazara la candidatura de Al Islam hasta que sea interrogado por las acusaciones que pesan contra él por supuestos crímenes de guerra en el país.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, toda vez que permanecía detenido en la localidad de Zintan en manos de un grupo de milicianos que se negó a entregarle a las autoridades libias.

Además, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen de Gadafi, que murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de ese año. Saif al Islam está además buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte del sátrapa. A pesar de ello, no ha vuelto a ser visto en público, si bien en julio dio una entrevista a 'The New York Times' en la que desveló que planeaba volver a la política a pesar de la presión internacional.

Fuentes de Inteligencia libias citadas por la BBC han indicado que sería el favorito de Rusia para gobernar el país.