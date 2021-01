Las patronales catalanas transmiten a PSC su rechazo a aplazar las elecciones

Las patronales catalanas Pimec y Foment del Treball han trasladado al PSC su rechazo a un posible aplazamiento electoral del 14F porque, a su entender, Cataluña y su economía no pueden esperar más a un nuevo Govern.

Así lo han confirmado a Efe fuentes conocedoras de los contactos que durante el día de hoy han mantenido dirigentes de los agentes sociales catalanes con el PSC.

Estas fuentes han explicado que, tras el informe que la conselleria de Salud ha hecho llegar a los partidos sobre una eventual situación pandémica en Cataluña durante la campaña electoral y los comicios del 14F, el PSC ha trasladado su rechazo a posponer el 14F a los sindicatos, así como al secretario general de Pimec, Antoni Cañete, y el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre.

En el caso de CCOO, fuentes del sindicato apuntan que no tiene aún un posicionamiento definitivo, y su secretario general se ha limitado a escuchar al PSC, en una ronda de contactos con otros partidos políticos. UGT tampoco se ha posicionado aún. Las patronales han apoyado claramente que se mantenga el 14F por el bien de la economía catalana.

El informe sobre el 14F y la COVID de la Generalitat establece dos posibles escenarios. El primero prevé un pico de nuevos casos diarios de contagio en torno al 20 de enero, nueve días antes del inicio de la campaña electoral, con 4.500-5.000 casos por día laborable, mientras que el pico de ocupación de las UCI se situaría alrededor del 4 de febrero, a diez días de las elecciones, con unos 640 ingresados.

El segundo escenario, más pesimista, pronostica un pico de nuevos casos diarios -unos 6.000 al día- en torno al 20 de enero, con un pico de ocupación de las UCI alrededor del 10 de febrero, con 850 pacientes.

Por lo tanto, advierte el informe, "el pico epidémico se alcanzaría algunos días antes del inicio de la campaña electoral, mientras que el pico de presión asistencial en las UCI se alcanzaría pocos días antes de la celebración de los comicios".

En este contexto, fuentes socialistas consultadas por Efe recuerdan al Govern que, de decidirse a aplazar el 14F, no podrían desconvocar algo que no han llegado a convocar y que, en todo caso, la decisión correspondería al organismo competente, que es la Junta Electoral.

Asimismo, rememoran que en el caso de los aplazamientos, el año pasado, de las elecciones autonómicas en el País Vaco y Galicia -avalados por la Junta Electoral- concurrieron unas circunstancias que en Cataluña no se dan: hubo unanimidad de los partidos con representación parlamentaria, el virus fue una circunstancia sobrevenida -fueron convocados los comicios antes de la pandemia- y no se puede desconvocar algo que no convocó un Govern sin presidente.

El PSC ha puesto toda la carne en el asador en el 14F con su apuesta por el ministro Salvador Illa como presidenciable y rechaza ahora cualquier maniobra que pretende desvirtuar la contienda electoral.

En este sentido, desde el PSC se preguntan que, si el Govern optase por un aplazamiento electoral, cuándo deberían ser los comicios, puesto que no hay ley que en estas circunstancias lo regule. "Así podrían estar eternamente", apuntan.