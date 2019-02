Rosa María Mateo cumple seis meses en RTVE con audiencias flojas, pero el ente público es “mucho más libre”

A medida que pasan los meses, los informativos de Televisión Española van perdido cada vez más audiencia. Un hecho que la administradora única provisional de Radio Televisión Española, Rosa María Mateo, admitió el pasado mes de enero. Señaló que las audiencias de TVE son "flojas", aunque defendió que ahora es una televisión "mucho más libre" y que ofrece información política "absolutamente aséptica".

Estas declaraciones las manifestó durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, en la que detalló las cuentas de la corporación pública previstas para este año. Unas cuentas que se mantienen bloqueadas, ya que los Presupuestos Generales del Estado no han salido adelante y todo parece indicar que no va a cambiar esa situación, después de que seis partidos de los oposición hayan presentado sus enmiendas a la totalidad sobre las cuentas públicas.

"Las audiencias usted dice que son flojas. Pues es verdad, no tenemos unas audiencias muy grandes, pero lo que me llega a mí de la gente de la calle es que cómo gustan ahora los telediarios. No es un baremo fiable, pero es lo que dice la gente de la calle", llegó a señalar Rosa María Mateo ante las críticas que mostraron tanto Partido Popular como Ciudadanos por la caída de la audiencia que mostraban los servicios informativos de RTVE.

Antes de desgranar las cuentas previstas para este año, Mateo señaló que a cierre de 2018 RTVE alcanzaría superávit por tercer año consecutivo con 3,58 millones de euros de beneficios: "Se confirma el mantenimiento de una situación patrimonial saneada", presumió. De hecho, la administradora única provisional de RTVE explicó que los presupuestos del Gobierno para 2019 prevén 375,6 millones de euros para RTVE en compensación por servicio público. O dicho de otra manera, hablamos de un 9,5 por ciento más que el ejercicio anterior: 364,3 millones para la radiodifusión y 11,3 millones para la Orquesta y Coro.

En total, RTVE recibirá por subvenciones de explotación 1.003 millones, que además de la compensación por servicio público, incluyen la tasa de dominio (380 millones) y las aportaciones de los operadores de telecomunicaciones y televisión (212,2 millones). Por su parte, los ingresos comerciales (patrocinios culturales y deportivos, satélite y otros ingresos de gestión) se estiman 61,1 millones de euros.

En relación a los gastos previstos, Mateo indicó que se destinarán 340,7 millones de euros a programas de televisión, 5,5 millones a programas de radio y 177 millones a costes indirectos (suministros, mantenimiento, etc). En cuanto a los gastos de personal ascenderán a 423,8 millones de euros, un 6,6 % de incremento respecto al presupuesto de 2018, y la plantilla será de 6.379 trabajadores, 12 más que el año pasado. El nivel de endeudamiento será similar al de 2018, 75 millones, precisó Mateo.

"La viabilidad económica para 2019 está garantizada con este presupuesto y también la sostenibilidad a medio plazo del servicio de radiodifusión pública, prestado de acuerdo con la Ley que nos rige", concluyó la administradora del ente pública.

Momentos polémicos

El pasado domingo, la entrevista que realizó el periodista Jordi Évole al presidente Nicolás Maduro en su programa 'Salvados', de La Sexta, levantó críticas y alabanzas a partes iguales. En un principio estaba prevista la emisión de un programa en la que se realizaba un cara a cara entre dos de las caras femeninas más importantes de la política: Inés Arrimadas, de Ciudadanos, e Irene Montero, de Podemos.

Teniendo en cuenta que el ultimátum de la Unión Europea a Maduro estaba a punto de vencer, Évole decidió cambiar el programa y entrevistar al mandatario venezolano. Respecto a la televisión pública, está mostró a través del presentador Xabier Fortes en el programa 'Los Desayunos de TVE' su apoyo a Évole, tachando la polémica por la entrevista como algo "totalmente surrealista". Las críticas por esto último tampoco se hicieron esperar.

"Por cierto, este fin de semana hemos asistido a un hecho totalmente surrealista: las furibundas críticas a un periodista por osar realizar una entrevista. Lo más curioso es que esas críticas, trufadas en ocasiones de insultos de todo tipo, se realizaron antes siquiera de ver dicha entrevista. Hasta este punto hemos llegado en España. Pues bien, anoche salimos de dudas: lo que hizo Jordi Évole ante Nicolás Maduro no fue ni blanqueo ni propaganda. Solo puede calificarse y clasificarse como periodismo", llegó a decir el director de 'Los desayunos de TVE'.

El hecho de que una televisión pública como TVE se posicionara a través del periodista de Pontevedra generó una tremenda controversia, sobre todo por parte de la Plataforma por una RTVE Libre, que exigió la dimisión inmediata de Xavier Fortes.

El concurso que nunca termina

Sobre la renovación del Consejo de Administración de RTVE se refirieron los portavoces de PSOE y Unidos Podemos en este debate, José Miguel Camacho y Noelia Vera, respectivamente. El primero recordó que el proceso está ahora en fase de resolución de recursos, que presentaron algunos de los candidatos a presidir la Corporación, y que habrá que esperar a febrero, porque enero es inhábil parlamentariamente hablando para continuar con el concurso, llegaron a decir. Vera, además, llamó a 'populares' y 'naranjas' a apremiar el fin de esta elección con su mayoría en la Mesa del Congreso.

Rosa María Mateo ya ha cumplido medio año como administradora provisional única, un cargo que en teoría es de transición. Sin embargo, es una especie de 'superpresidencia' que no precisa de rendición de cuentas ante un consejo de administración u órgano de máxima responsabilidad. No porque esté exento el cargo, sino porque no existe tal autoridad desde el pasado verano del año 2018.

Precisamente, el concurso público para la elección del nuevo consejo de administración y presidente de RTVE dio su pistoletazo de salida a finales de julio de 2018. Por aquel entonces, se tasó un plazo de tres meses para resoverlo. De hecho, diferentes líderes políticos pronosticaron que hacia 'octubre o noviembre habría nueva cúpula en el ente público. Plazo que, lógicamente, no se ha respetado de ninguna de las maneras. Esto ha propiciado que se alargue unos cuantos meses más la interinidad de Mateo.

La trayectoria de Mateo marcha al lado de la del presidente Pedro Sánchez. El nombre de la administradora fue propuesto por el partido que ahora mismo está en el Gobierno, que desde la moción de censura de mayo se mantiene al frente del Ejecutivo sin necesidad de elecciones. A falta de conocerse cuando se celebrarán las próximas eleeciones generales en España, en Prado del Rey ya rumian si Mateo aguantará hasta esa fecha en el puesto, dada la improvisada marcha de un concurso que parece -ni interesa, al parecer- tener fin.