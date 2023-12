Junta se declara "decepcionada" con reunión del CPFF y espera que el Gobierno "se ponga las pilas" con la financiación

La consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha afirmado este lunes, al término de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que "nos vamos decepcionados" de este encuentro al argumentar que esperaba del Ministerio de Hacienda que "se iba a pronunciar sobre ese fondo transitorio de nivelación" que demanda Andalucía y, en consecuencia, "nos vamos a Andalucía con 1.000 millones menos de los que nos correspondería con un sistema de financiación justo".

En declaraciones a los medios de comunicación al término de la convocatoria de este órgano de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas, España ha expresado su confianza en que el Gobierno "de verdad se ponga las pilas con la reforma del sistema de financiación", iniciativa que ha calificado de "absolutamente necesaria" para que las comunidades "podamos prestar los servicios que son de nuestra competencia, como son la sanidad, la educación, o las políticas sociales".

"En Andalucía no podemos esperar más", ha proclamado la consejera, quien ha explicado esa urgencia por el hecho de ser Andalucía "una comunidad infrafinanciada donde perdemos más de 1.000 millones de euros cada año", antes de recordar que en la reunión le ha espetado a la ministra de Hacienda y vicepresidenta cuarta, María Jesús Montero, que cuando era consejera en la Junta de Andalucía "también reclamaba esta cantidad, 1.000 millones de euros al año, por población ajustada porque por población general eran 4.000 millones de euros los que ella reclamaba".

Con la idea de que ese fondo transitorio de financiación se incluya en los Presupuestos del Estado, España ha argumentado que debe ser el Gobierno quien "lidere esa reforma del sistema de financiación", una vez que consultó a las comunidades sus propuestas sobre población ajustada, y que desde entonces, a principios de 2022, "llevamos ya casi dos años que no se ha hecho nada por este Gobierno".

Después de reconocer que "la ministra no se ha pronunciado sobre el fondo transitorio de compensación", ha asegurado España que Montero "ha tomado nota" porque "hemos sido bastante las comunidades que lo hemos solicitado", al tiempo que ha reclamado un Consejo de Política Fiscal y Financiera monográfico sobre la reforma del sistema de financiación, aun cuando ha reconocido que su aprobación se produce en las Cortes Generales.

"LA CONDONACIÓN DE LA DEUDA SE HABLARÁ EN ENERO"

Cuestionada por la posibilidad de que Andalucía se acoja a la condonación de la deuda que mantiene con el Estado a cuenta del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la consejera de Economía ha relatado que "la ministra ha dicho sobre el tema de la condonación se hablará en enero", para seguidamente considerar que "esa misma urgencia" con la condonación de la deuda "también debería de aplicarla en la reforma del sistema de financiación".

El cronograma de las necesidades de Andalucía que ha expuesto Carolina España es "primero, fondo transitorio de nivelación para compensar la infrafinanciación; segundo, que se inicien los trabajos o se continúen para la reforma del sistema de financiación; y, en tercer lugar, hablaríamos de la deuda" después de esgrimir que "la condonación de la deuda para Andalucía no es el problema" por cuanto "Andalucía sale a los mercados, Andalucía tiene una deuda bastante contenida y con varios puntos por debajo de la media".

"Nuestro problema son los 1.000 millones de euros de infrafinanciación que nos faltan todos los años", ha reiterado.

Acerca de la ausencia de la consejera de Economía y Hacienda de la Generalitat de Cataluña, Natalia Mas, España ha recordado que "ha dicho que no venía al Consejo de Política Fiscal y Financiera porque no le hacía falta, porque tenía abierto una vía especial para una financiación singular", argumentación que le ha llevado a afirmar que "nos ha llamado a todos la atención" tras considerar que "si eso es así, pues se estaría yendo en contra de la igualdad de todos los españoles y en contra de la solidaridad que debe de regir entre todas las comunidades".

"Espero que este Gobierno atienda las peticiones de todas las comunidades para que no se produzca esa singularidad con una determinada comunidad, como puede ser Cataluña", ha afirmado la consejera, quien ha calificado la ausencia de la consejera catalana, aunque ha precisado que "no es la primera vez que no viene a este consejo", como "una falta de respeto al resto de comunidades".