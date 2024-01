El juez del caso Tsunami cita como perjudicados a dos agentes heridos en las protestas

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga por terrorismo el caso Tsunami Democràtic en el que ve indicios contra Carles Puigdemont, ha citado a declarar en calidad de perjudicados a dos agentes de la Policía que resultaron heridos en algunas de las protestas investigadas.

García Castellón adopta esta decisión en una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, en la que todavía no fija la fecha de la citación y que ha dictado después de confirmar la personación de los dos agentes como acusación particular en la causa.

En el auto donde confirma dicha personación, el juez sostiene que no se puede descartar el "ánimo homicida" en las graves lesiones que sufrió uno de esos dos policías en una protesta de los Comités de Defensa de la República (CDR) en Barcelona contra la sentencia del 'procés', manifestación que él vincula son Tsunami Democràtic.

El juez -que ve indicios de terrorismo contra el expresidente catalán Carles Puigdemont en el caso Tsunami- hace ese planteamiento en un auto dictado apenas dos días después de la enmienda pactada por PSOE, ERC y Junts a la ley de amnistía para incluir los delitos de terrorismo siempre y cuando no hubieran causado violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa.

Alude a las lesiones que sufrió un agente por el impacto de un objeto contundente que le rompió el casco y expone que "al no haberse efectuado diligencia de instrucción alguna, no haber podido oír al perjudicado, ni realizar informes forenses, no se puede inferir si por el tipo de objeto arrojado, el lugar en el que se recibió el impacto, la posición del agresor o cualquier otra circunstancia periférica concurrente, podría apreciarse un ánimo de lesionar u homicida".

Y en una providencia aparte le cita a declarar junto a su compañero, ambos heridos de gravedad en los incidentes ocurridos el 18 de octubre de 2019 en la plaza de Urquinaona y Vía Laietana de Barcelona.

Según el juez, "no puede minimizarse esta acción ni el resultado grave que ocasionó, incompatible con el derecho a la vida e integridad física reconocidos en el artículo 15 de la Constitución española y el artículo 2 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos".

Ese es precisamente el artículo citado en las enmiendas introducidas en la ley para establecer qué tipo de delitos de terrorismo pueden ser amnistiados y cuáles no.