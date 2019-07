Jordi Cuixart escribe un libro estando en prisión: Tres días en la cárcel: Un diálogo sin muros

Marcel Mauri, vicepresidente de Ómnium, ha hecho gran hincapié en el deber cívico de defender los derechos que tiene la sociedad catalana en la presentación del libro del todavía encarcelado Jordi Cuixart, presidente de Ómnium.

Durante el acto, han intervenido varias personas cercanas al encarcelado, en primer lugar su mujer, Txell Bonet, quien ha citado una pequeña frase del libro: “En la prisión he aprendido que no nos harán renunciar a la esperanza. Actuar como si fuéramos libres nos hace cada día mas libres”. Además, también ha intervenido el exdiputado de la CUP, David Fernández que ha leído también, palabras textuales del libro: “La desobediencia civil es un acto de coherencia y de responsabilidad: es la voz de la conciencia que late en toda la humanidad ”, mientras que el cantante Gerard Quintana ha apuntado “Es la obediencia civil la que permite que los océanos sean mares de plástico, que los refugiados mueran en nuestras fronteras”.

El vicepresidente de Óminum, ha concluido con una frase provocativa y sin ningun tipo de reconocimiento sobre el tema: 'Y sí, lo volveremos a hacer. Lo haremos por amor a la vida'.

Mauri ha recordado que la entidad soberanista cumple este jueves 58 años y que "en lugar de sacar un pastel" presentan el libro de su presidente, que les llena de orgullo, y ha asegurado que es la palabra de la convicción y la honestidad que representa Cuixart.

"La esperanza nace en las personas, en una ciudadanía que no retrocede, que defienden sus propios derechos y no deja que se los roben. Cada día hay gente en el país que no les llora en la calle, sino que les reivindica cada día", ha expresado.

En su libro, Cuixart llama al soberanismo a abandonar los tacticismos partidistas y "fortalecer estrategias claras y compartidas" a partir de los consensos de la sociedad civil, una idea compartida por Mauri, que también se ha referido a las luchas compartidas de la sociedad.

El vicepresidente de la entidad ha recordado que 'Luchas compartidas' fue una campaña de Òmnium, con la que querían transmitir que los derechos solo se conquistas con luchas compartidas.

Mauri ha subrayado que Cataluña es una sociedad con conciencia colectiva, pero con miradas diferentes en tanto que es diversa: "Pero somos una sociedad, un país, donde hay grandes consensos, de cifras tan amplias de gente en contra de que los presos estén en la cárcel, de la represión, que creen que la solución es el diálogo para poder decidir, para poder votar".

RESPUESTA A LA SENTENCIA

En cuanto a la respuesta que se dé a la sentencia del Tribunal Supremo en el proceso contra los impulsores del 1-O, ha recordado que el objetivo de Òmnium es incidir en el conjunto de la sociedad catalana: "Que sea una palanca para reafirmar los consensos de país, ante los que quieren presentarnos como una sociedad dividida".

"Dar una respuesta de forma cohesionada y amplia. Si este país está dividido por algo es por cosas como la pobreza. Pero somos una sociedad muy fuerte en la defensa de derechos y libertades", ha zanjado.

DESOBEDIENCIA CIVIL

Otro de los temas que se han abordado durante el debate es la desobediencia civil, que los tres ponentes han defendido utilizar en ese 'Lo volveremos a hacer' --siempre que sea necesario, han subrayado-- y Antich ha lamentado que se interprete como un acto individual, de infracción, de incumplimiento de una ley cuando la desobediencia civil es "colectiva ante una ley que es o se considera injusta".

Preguntada por qué significa ese 'Lo volveremos a hacer' y cómo se haría, Fresnillo ha expresado que se trata de defender la decisión colectiva que se tome "para conseguir el derecho a la autodeterminación".