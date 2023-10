Israel vuelve a negar el ataque al hospital de Gaza y publica fotos para probar su inocencia

El Ejército de Israel se ha distanciado este miércoles del ataque ejecutado el martes contra un hospital en la Franja de Gaza, suceso que se saldó con al menos 500 muertos, según las autoridades gazatíes, y ha sostenido que la ausencia de un cráter consistente con sus municiones demostraría que no está detrás del suceso, del que ha sido acusado por las autoridades palestinas y los gobiernos regionales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reiterado su postura de que el ataque fue causado por el impacto de un proyectil disparado por Yihad Islámica y ha adjuntado imágenes del aparcamiento del hospital y de cráteres de ataques israelíes previos. "No hay signos visibles de cráteres o daños significativos a los edificios", han recalcado en un vídeo, publicado a través de su cuenta oficial en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City.



IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf