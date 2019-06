Iglesias: “Sánchez busca el apoyo de Cs y conmigo no habla desde hace dos semanas”

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha reconocido este jueves que no hay contacto con Pedro Sánchez para negociar un gobierno de coalición desde hace dos semanas y ha apuntado que España necesita estabilidad por lo que "no hay tiempo que perder". No obstante, ha matizado que le toca al candidato socialista iniciar esos contactos.

En rueda de prensa tras la reunión que ha mantenido con el Rey en el Palacio de la Zarzuela, Iglesias ha señalado que no concibe que Sánchez llegue a una investidura "sin tener cerrados los apoyos", pues considera que a un debate parlamentario de ese calado se llega "con los deberes hechos".

Sigue en directo la segunda tanda de consultas con los dirigentes de los partidos con representación parlamentaria con vistas a la investidura

El Rey ha recibido este jueves en el Palacio de la Zarzuela al líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien tiene previsto defender ante el monarca la necesidad de que España cuente con un Gobierno de coalición entre su partido y el PSOE.

Felipe VI se ha reunido con Iglesias en el marco de la ronda de contactos que está manteniendo con los representantes de los partidos antes de decidir si propone un candidato a la investidura como presidente del Gobierno.

Iglesias, con chaqueta, vaqueros y sin corbata, ha accedido al Salón de Audiencias de Zarzuela y el Rey, como está siendo habitual en esta ronda, le esperaba a las puertas de su despacho.

Los dos se han saludado estrechando sus manos mientras el jefe del Estado le recibía con un "bienvenido de nuevo" antes de iniciar su encuentro.

El cabeza de lista de Unidas Podemos viene defendiendo desde las elecciones que su formación política entre en un Gobierno de coalición con el PSOE presidido por Pedro Sánchez.

La víspera de su encuentro con Felipe VI ya reiteró que le trasladaría que España necesita un Gobierno estable y que Sánchez no logrará esa estabilidad si no accede a un Ejecutivo de coalición con su partido.

Una opción por la que han abogado también tras sus reuniones con el Rey otros representantes de partidos integrados en Unidas Podemos y sus confluencias.

En total, han sido cinco dirigentes de esta coalición los que han pasado por Zarzuela en estas dos jornadas de consultas: Iglesias, Jaume Asens (En Comú), Alberto Garzón (IU), Yolanda Díaz (Galicia en Común) y Juantxo López de Uralde (Equo).

Casi todos ellos han reprochado además a Sánchez que no se haya puesto en contacto aún con sus respectivos partidos para sondear la posibilidad de un acuerdo para su investidura.

Con Iglesias, el Rey ha terminado las consultas previstas para la mañana de este jueves, entrevistas que cerrará por la tarde con Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Casado (PP) y Pedro Sánchez (PSOE).

A su término, Felipe VI deberá comunicar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si propone un candidato a presidente, una opción para la que sólo se baraja al líder socialista y presidente del Gobierno en funciones.