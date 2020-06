Iglesias convocará "en semanas" la Comisión Mixta de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha asegurado que convocará "en cuestión de semanas" la Comisión Mixta para el Seguimiento de la estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, ha defendido que decisiones como subir el salario mínimo, aprobar el ingreso mínimo vital o aprobar las leyes de cambio climático y de protección a la infancia demuestran que el Gobierno ya "se está tomando en serio" la meta de los ODS.

"Haremos esa comisión muy pronto en cuestión de semanas, estoy trabajando para que la convocatoria sea lo antes posible", ha señalado Pablo Iglesias este martes 16 de junio en el Pleno del Senado, preguntado por la senadora del PNV María Isabel Vaquero, que le ha interrogado sobre "cuál es la hoja de ruta para la consecución de los ODS".

Vaquero se ha mostrado de acuerdo con el vicepresidente segundo en que la Agenda 2030 "no es llevar un pin en la solapa" sino que se tiene que "traducir en acciones" pero le ha afeado que el Gobierno no haya explicado aún a las comunidades autónomas cuáles son sus planteamientos de trabajo y que todavía no haya fecha para la comisión mixta de seguimiento.

Pablo Iglesias ha precisado que el Gobierno "en estos meses está empezando a convertir la agenda 2030 en una política de Estado". "Subir el salario mínimo a 950 euros es tomarse en serio, y no solo como un 'pin', la agenda 2030; sacar adelante un ingreso mínimo vital que construye en España un derecho social sin precedentes desde la Ley de Dependencia es tomarse en serio la agenda 2030, igual que aprobar la ley de cambio climático, o sacar delante la ley de protección a la infancia frente a la violencia", ha subrayado.

Además, ha añadido que para alcanzar los ODS, el Gobierno "necesita" a las administraciones autonómicas y locales, así como el compromiso en Europa "para que los ODS unan a todos los demócratas".

Si bien, la senadora del PNV ha mostrado la "preocupación" de su partido por la "cogobernanza" y ha preguntado a Iglesias cómo va a ser la coordinación con las autonomías pues, por ejemplo, en el caso del País Vasco, "es competente en el desarrollo de muchas políticas públicas relacionadas con estos objetivos". "Pedir que las CCAA rellenen un formulario en abril no es liderazgo compartido", ha criticado.

Por su parte, el ministro de Derechos Sociales ha manifestado "todo el respeto por la agenda vasca del desarrollo sostenible" que "en muchos aspectos ha sido un ejemplo" y ha precisado que "la cogobernanza no tiene que ser una pelea entre opciones políticas diferentes".

"La pandemia ha demostrado que nuestro Estado es un Estado de soberanías compartidas, hacia Europa pero también hacia dentro, no podríamos enfrentar ningún reto sin las soberanías que el Estado comparte con todos los espacios de expresión de ese propio Estado. Tan Estado español es la comunidad autónoma vasca como los ayuntamientos o como cualquier autonomía de este país", ha enfatizado.

Por ello, ha "tendido la mano" a la senadora del PNV y ha subrayado que lo que se debería estar discutiendo, si consiguen "librarse de cierto ruido" son "las bases de la sostenibilidad de un proyecto europeo que ahora se tome en serio por fin los ODS".