Iglesias acusa al PP de "traición", y García Egea, de "enterrar" sus principios para ser "monaguillo" de Sánchez

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha acusado al PP de "traición" a España por la postura que están defendiendo en la Unión Europea y que, según ha denunciado, pasa por "conspirar" con los partidos de la extrema derecha de países como Austria, Holanda o Dinamarca para pedir que se condicionen las ayudas a España a la aplicación de recortes.

Así lo ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, le haya pedido responsabilidades una vez más por el alto número de fallecidos en las residencias de mayores, y le haya acusado de haber "enterrado" todos sus principios para convertirse en el "monaguillo" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Pero Moncloa bien vale una misa, ¿verdad, señor Iglesias?", le ha espetado el 'número dos' del PP en el rifirrafe semanal que mantiene con Iglesias en el Congreso, y en el que el líder de Podemos ha reprochado de nuevo a los 'populares' su manera hacer oposición durante la pandemia, basada la "provocación" y la "bronca", que responde, a su juicio, a que "no aceptan perder".

"EL PP SOLO CREE EN LA DEMOCRACIA SI GOBIERNA"

Según Iglesias, en el PP "creen en la democracia si gobiernan", y si no, "son capaces de cualquier cosa con tal de recuperar el poder que entienden que les corresponde por derecho divino", así como de "conspirar" en Europa para que en España se hagan recortes. "Eso es traición a España", ha sentenciado.

"Podrán envolverse en cientos de banderas, pero quien conspira para que hagan recortes solo tiene una denominación, y eso los ciudadanos lo saben. Reconozcan ustedes los procedimientos democráticos, sean una oposición digna, hagan ustedes propuestas, dejen de provocar, de insultar, de crispar. Si lo hacen tendrán la mano tendida de este Gobierno", ha asegurado Iglesias.

Asimismo, el vicepresidente ha afirmado que asume "toda la responsabilidad" por su gestión durante la pandemia, tras ser preguntado por García Egea por esta cuestión durante su turno, en el que el dirigente del PP también ha aprovechado para reprochar al Gobierno que hable de las personas que se han salvado con sus medidas, cuando "no saben los que han muerto".

Además, ha pedido a Iglesias "que deje de insultar a la gente que ha estado en primera línea trabajando contra el coronavirus", y reprenda a los ministros de Unidas Podemos por sus declaraciones, como al de Consumo, Alberto Garzón, por decir que el turismo en España tenía "poco valor añadido".

"Y usted, deje de insultar a la Guardia Civil porque cuando tiene un problema no llama Torra o a los CDR sino a la Guardia Civil", ha añadido, antes de señalar que sí que hay "una cosa clara", y es que "los mayores no pueden contar con este Gobierno y con el vicepresidente" porque, según García Egea, no atendió "las llamadas" de ayuda para frenar las muertes en las residencias.

Por último, ha cuestionado el "viaje" del líder de Podemos desde su llegada al Gobierno: "Ha pasado de los indignados a los enchufados, de los círculos a la poltrona, de politizar al dolor al CNI. Se ha convertido usted, señor Iglesias, en el monaguillo del señor Sánchez, pero Moncloa, bien vale una misa, ¿verdad, señor Iglesias?", ha zanjado.