Iceta exhorta a Torra a condenar la violencia y apoyar a la policía

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha exhortado hoy al presidente catalán, Quim Torra, a que condene las actuaciones violentas "tantas veces como haga falta", hasta que cesen los disturbios, y que exprese su apoyo a Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil por el trabajo de estos días.

En una carta enviada esta tarde a Torra, el secretario general del PSC considera "del todo obligado" que el presidente de la Generalitat "condene y contribuya al aislamiento de cualquier actuación violenta que desfigure el contenido cívico" de las protestas por la sentencia del 'procés'.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialistas y Units per Avançar recuerda que Torra ha apoyado en diversas ocasiones "a los sectores más radicales del independentismo" y que es por ello por lo que está "obligado a marcar una línea clara que separe las legítimas y pacíficas formas de discrepancia, de cualquier actitud incívica y violenta".

"No hay suficiente con decir que estas actitudes no le representan, o que no representan el movimiento independentista, es necesario que las condene expresamente, de forma contundente y que las repita tantas veces como haga falta, hasta que cesen los altercados violentos que dañan la imagen cívica de nuestro país", señala Iceta en la misiva.

Añade el texto que es el "deber" de Torra, como presidente de Cataluña, expresar su "pleno apoyo a los esfuerzos" de Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil "en su labor de garantizar la seguridad ciudadana y el libre y pacífico ejercicio de los derechos de todos, sea que cual sea su opinión o ideología".

"El Cuerpo (de Mossos) tiene derecho a recibir el máximo apoyo de la Presidencia de la Generalitat en el ejercicio de sus cruciales funciones de garantía de la seguridad y los derechos de todos", señala Miquel Iceta, que recuerda que 288 profesionales de la seguridad han resultado heridos durante los disturbios de la última semana.

El líder de los socialistas subraya asimismo que esta relación de heridos "desacredita las acusaciones genéricas de falta de proporcionalidad de la actuación policial" de estos últimos días y pone de manifiesto la "imperiosa necesidad" de mostrar el apoyo total del Govern a los diversos cuerpos policiales que han actuado en Cataluña "de forma bien coordenada".

Esta actuación policial, precisa Iceta, ya ha recibido expresiones de apoyo por parte del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del propio conseller de Interior, Miquel Buch.

Iceta ha remitido esta carta a Torra el mismo día que el presidente de la Generalitat ha llamado de nuevo Pedro Sánchez, pero no ha podido hablar con él porque desde Moncloa le han asegurado que estaba reunido.

El secretario general del PSC considera "imprescindible" que antes de que se produzcan estas conversaciones Torra mantenga reuniones con los presidentes de los grupos políticos del Parlament o retome la labor del Espacio para el Diálogo, creado a instancias del propio Parlament, que "lleva meses paralizado por falta de iniciativa suya de convocarlo".

"Sin este trabajo previo usted no podrá pretender hablar en nombre del conjunto del país", apunta Iceta, que agrega: "Querríamos evitar que se reprodujera el penoso episodio de la última sesión parlamentaria, en la que usted formuló una propuesta política que ni tan solo había compartido con las fuerzas políticas que forman parte del gobierno que usted preside".