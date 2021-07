Hacienda insta al PP a apoyar una reforma de la financiación autonómica

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha instado hoy al Partido Popular a apoyar, con una actuación "positiva", una reforma de la financiación autonómica que la mayor parte de las comunidades han vuelto a pedir hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera

En la rueda de prensa posterior a este encuentro, la ministra ha apelado a la "responsabilidad" de las formaciones políticas, que son "quienes aprietan el botón" para que esto sea posible, independientemente de lo que llegue a acordar el Gobierno con las autonomías.

En concreto, ha señalado, "se requiere la disposición al menos de los dos principales partidos del país -en referencia al PSOE y el PP-, por supuesto invitando al resto de actores que participan en el escenario político".

Montero ha declarado que "el PP pide unos criterios en Andalucía y otros en Madrid, y en Murcia unos que son incompatibles con los de Galicia", y este Gobierno, ha subrayado, no va a "propiciar enfrentamientos entre las comunidades autónomas" para no llegar a "alumbrar un nuevo sistema de financiación" sino tan solo generar "ruido".

En su intervención ante los medios de comunicación, la titular de Hacienda ha comentado que los acuerdos que se adopten en este ámbito "nunca van a ser lo quiere cada una de las comunidades autónomas" porque, cuando se suman las posturas de todas ellas "no da el mapa de España sino otro artefacto".

Por otra parte, la ministra ha asegurado en la rueda de prensa que no contempla que no haya Presupuestos Generales del Estado para 2022, de modo que no será necesario buscar fórmulas alternativas para aplicar algunas de las decisiones anunciadas en la reunión de hoy. EFE

esv/jdm