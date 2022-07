El Gobierno subraya que la ley de memoria reconoce una Transición "ejemplar"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha subrayado que el proyecto de ley de Memoria Democrática "reconoce que la Transición fue ejemplar y quienes la hicieron también hicieron un trabajo ejemplar", pese a las críticas vertidas por políticos de aquella época, entre ellos históricos socialistas.

El proyecto de ley de Memoria Democrática saldrá adelante en el pleno del Congreso del próximo 14 de julio al contar con la mayoría suficiente y entrará en vigor previsiblemente el mes de septiembre tras su votación en el Senado.

Sin embargo, el texto no tiene un consenso social y político amplio, ya que nace con el rechazo de la derecha, de buena parte de las víctimas del franquismo y de políticos de la Transición como el expresidente socialista Felipe González, que dijo que no le "sonaba bien" aunque reconoció no haberlo leído a fondo.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "conviene darle una lectura" a la ley "antes de apresurarse a hacer valoraciones", ya que "condena el franquismo y homenajea a las víctimas de la guerra y de la dictadura de todos los bandos".

"Reconoce que la Transición fue ejemplar y quienes la hicieron también hicieron un trabajo ejemplar, reconoce que la Ley de Amnistía fue un logro de la democracia y pone en valor la Constitución como valor fundamental de la democracia", ha añadido.

Aunque la portavoz del Gobierno ha señalado que aún quedan "posibilidades de mejora" de la ley en su tramitación parlamentaria, ha recalcado que "permitirá nuevos avances en una materia donde ya otros gobiernos socialistas hicieron un ejercicio de reparación de aquellas injusticias", en referencia a la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007, en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Cuando escucho a algunos grupos políticos hacer consideraciones de la ley (de Memoria Democrática) me gustaría que especificaran qué es aquello que no les gusta exactamente del literal", ha añadido.

Tanto los partidos de derecha como los políticos de la Transición críticos con la ley denuncian el pacto alcanzando entre el Gobierno y EH Bildu tras la aprobación de varias enmiendas, como una que contempla la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983 a personas que hayan luchado "por la consolidación de la democracia".

Previamente, el PSOE y Unidas Podemos habían recogido en las enmiendas parciales pactadas de forma conjunta la designación de esta comisión con el espacio algo más acotado en el tiempo, desde 1978 hasta el 31 de diciembre de 1982.

Con la ampliación temporal de los trabajos de la comisión se incluye el año de inicio de los GAL, la organización terrorista dedicada a la guerra sucia contra ETA, y el primer año de gobierno de Felipe González.

Sobre las críticas por el hecho de que el acuerdo con EH Bildu para la aprobación de la ley haya coincidido con el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA, la portavoz del Gobierno ha asegurado que el espíritu de Ermua "sigue vivo" y que se equivocan "los que quieren dividir".

"Lo importante es subrayar es que efectivamente hoy en Euskadi y en el resto de España estamos en una sociedad democrática, en una sociedad libre y sobre todo en paz", ha destacado.