El Gobierno recuperará la justicia universal para evitar la impunidad

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado hoy que el Gobierno va a buscar el consenso para recuperar la justicia universal, "una herramienta fundamental para la cooperación judicial internacional para que no haya espacios de impunidad frente a genocidas, narcotraficantes o terroristas".

Dolores Delgado ha respondido en el Congreso a una pregunta de la diputada del PP María Jesús Moro sobre los criterios utilizados para la selección del Comité de Expertos para recuperar la Justicia Universal que la parlamentaria popular no ve objetivos.

La titular de Justicia ha asegurado que se han seguido criterios de "capacidad técnica y experiencia personal y profesional en la jurisdicción universal".

Ha puesto como ejemplo el de Jose Ricardo De Prada, "magistrado desde hace 28 años en la Audiencia Nacional, que desde 2012 es juez internacional para tribunales internacionales, desde 2014 punto de contacto de la Red de la Unión Europea sobre Genocidio, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra y actualmente miembro del Tribunal Penal Internacional".

María Jesús Moro ha comentado que "España no se merece una ministra a la que no le importa la justicia, que parece la mano visible de una sombra que planea en el Ministerio de Justicia, que coloca a sus peones y que parece que ha venido más a dar cauce a vendetas que a ejecutar políticas".

"Los nombres de expertos como De Prada y Ollé,...y el que no está pero está, Garzón -en referencia al exjuez Baltasar Garzón-, no son objetivos, y no atiende al rigor incorporar jueces que intervienen en ciertos procedimientos o bien a aquellos que hacen de la materia de la jurisdicción universal su propio beneficio".

Moro le ha reprochado a la ministra que "prefiere a quienes defienden a atacantes a guardias civiles en Alsasua (Navarra) y a amigos que nos retrotraen a cacerías y reuniones no profesionales pero que concluyen en decisiones profesionales".

"Usted presumía hace una semana de no estar en sumario alguno como D. y hoy nos escandalizamos con su investigación en la operación Tándem en la que puede aparecer mencionada con el apelativo de Dos", ha apostillado.

La ministra también ha respondido a otra pregunta de la diputada del PP María Jesús Bonilla sobre la defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda presentada contra él en Bélgica por Carles Puigdemont y varios exconsejeros catalanes huidos.

Delgado ha insistido en que el Gobierno defiende con "absoluto rigor" y de manera responsable, transparente, técnica y profesional la soberanía jurisdiccional española y, con ello, al magistrado del Supremo.

La diputada del PP ha aprovechado para pedir su dimisión una vez más por permitir que "humillen" a jueces españoles y por mentir.