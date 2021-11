El Gobierno no se plantea por ahora medidas más restrictivas para frenar la pandemia

El Gobierno no se plantea por ahora imponer medidas más restrictivas ante la aparición de la variante ómicron y mantiene la vacunación y la prevención como su hoja de ruta para contener la pandemia de covid-19 porque "parar al virus sin parar la economía son las herramientas del éxito".



Así lo ha subrayado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha querido insistir en un mensaje de tranquilidad a la población, que "no va exento de una petición de precaución y prevención", especialmente ahora que se acercan las fechas navideñas.

Rodríguez ha agradecido "la lección" que los españoles han dado tanto en prevención como en la vacunación, que han permitido que nuestro país presente los indicadores de incidencia más bajos de Europa.



Una lección que se demuestra con las cifras: el mismo día del año pasado, España tenía una incidencia de 275 casos por 100.000 habitantes y hoy es de 199, pero los ingresos ucis han pasado del 27 % al 7 % y las hospitalizaciones ordinarias del 13 % al 5 %. Hace un año morían 1.000 personas a la semana, y este se contabilizan 90.



"El valor de la vacunación y de la prevención: éste es el éxito del país y esa es nuestra hoja de ruta. No nos planteamos otros escenarios que no sea reforzar la vacunación", ha zanjado Rodríguez al ser preguntada si el Ejecutivo descartaba un marco legislativo común que ampare restricciones en todo el territorio para contener al virus.



La portavoz ha defendido que el Gobierno ha reaccionado desde el primer momento a ómicron, imponiendo pruebas negativas y cuarentenas a los pasajeros procedentes del cono sur de África, medidas a las que se suma desde hoy la restricción de vuelos procedentes de esos países.



"Sabemos lo que funciona y nos ha funcionado con todas las variantes", ha dicho Rodríguez para insistir, una vez más, en que la clave del éxito "contra todas las variantes" ha sido la vacunación y la prevención con medidas no farmacológicas como la mascarilla o la distancia de seguridad.







"Parar al virus sin parar la economía son las herramientas del éxito" y "la voluntad del Gobierno para los próximos meses", ha concluido.