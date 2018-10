El Gobierno marca distancias con Iglesias antes de visitar a Junqueras en la prisión

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que "personalmente no iría a negociar con nadie los Presupuestos a la cárcel", en referencia a la visita que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tiene previsto hacer al líder de ERC, Oriol Junqueras. En declaraciones a Telecinco, Montero ha dicho que no conoce el contenido de esa reunión entre Iglesias y Junqueras, que cree que está fijada desde hace meses. "No es un enviado del Gobierno ni una persona autorizada por el Gobierno para negociar los Presupuestos ", ha dicho la ministra respecto a esta visita, aunque ha defendido la libertad del líder de Podemos para marcar su propia agenda política. "Es el Gobierno quien tiene la responsabilidad de sumar acuerdos (a los Presupuestos de 2019)", ha añadido la ministra, que ha explicado que en los próximos días se va a reunir con el PNV y que después planea hacerlo también con ERC y PDeCAT.

Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, ya marcó distancias con el líder de Podemos asegurando que Iglesias tenía perfecto derecho a visitar en la cárcel a Junqueras para hablar de los Presupuesto si lo estima oportuno pero que, si lo hace, no se expresará "en nombre del Gobierno". "Si va a ver al señor Junqueras está en su perfecto derecho" dijo, antes de añadir que desconocía "de que van a hablar" pero que, "desde luego" Iglesias "no va a hablar de los Presupuestos en nombre del Gobierno".

Mientras, la portavoz parlamentaria del PSOE Adriana Lastra aseguró también que para ella la visita de Iglesias a Junqueras es un asunto que se ciñe exclusivamente a la relación entre ambos y, en consecuencia, no le parece "ni bien ni mal".

Pablo Iglesias acudirá este viernes a la prisión catalana de Llenoders para visitar a Junqueras, con quien tiene previsto abordar la situación política y la posición de los republicanos catalanes ante los presupuestos.