El Gobierno acusa a Feijóo de practicar una política de "tierra quemada"

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de hacer el "ridículo" durante su reciente viaje a Bruselas y ha denunciado su "deslealtad" con España y que practica la política de "tierra quemada sin hacer propuestas".

En declaraciones a los periodistas en Sevilla, la ministra ha sostenido que mientras Vox hacía el "ridículo" en España durante la moción de censura, Feijóo "lo hacía" en Bruselas, donde -según ha dicho- acudió para "hablar mal de España".

"Cuesta recordar mayor deslealtad y frivolidad con un país, con la patria, como la que protagonizó el señor Feijóo, que fue a hablar mal de España a Bruselas y a torpedear la llegada de fondos europeos", ha denunciado.

Ha insistido en la idea de que el dirigente popular expuso en la UE "mentiras y falsedades que no se corresponden" con la realidad, hasta el punto - ha precisado- de que "se le llamó la atención" por parte de un comisario europeo.

La ministra ha exigido al líder del PP repensar su estrategia política, de la que ha sostenido que "permanentemente con sus expresiones va en la misma dirección, que no es otra que intentar a toda costa practicar una política de bronca, de ruido, de tierra quemada sin propuestas", ha recriminado.

La dirigente socialista ha apostillado que se trata de una política de "destrucción permanente y sin propuesta alguna".

Preguntada por la situación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que el sector progresista se reunirá el próximo martes para valorar la posibilidad de dimitir en bloque y forzar así la renovación del órgano de gobierno de los jueces, Montero ha admitido que esta decisión "no" le produce extrañeza vista la situación de "bloqueo al que les que somete" el PP.

La ministra ha exigido a los populares a que ejerzan las competencias constitucionales, ya que no se trata de "gusten más o menos" las mayorías, sino de que todo el mundo está sujeto al imperio de la ley.

"El PP no puede cumplir la ley cuando le gusta y no cumplirla cuando no le gusta, y la mayoría no se corresponde con lo que ellos anhelarían", ha opinado.