Génova asegura a COPE que Feijóo volverá a lanzar a Sánchez el guante de un pacto de Estado

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo da los últimos retoques a su discurso para el debate de investidura con el que pretende demostrar que es posible gobernar sin ceder al chantaje independentista. En Génova aseguran a COPE que utilizará el acto de ayer en Madrid como respaldo a su proyecto y pondrá toda la carne en el asador tras la aceptación implícita de Sánchez de que aprobará una amnistía.

Será el termómetro que utilizará Feijóo el martes para demostrar que su investidura es imprescindible para dar respuesta a todos los que se manifestaron en Madrid.

El discurso estaba ya escrito, pero la aceptación implícita de Sánchez de una amnistía para los independentistas le ha obligado a endurecerlo y a introducir referencias a esos socialistas que reniegan de Sánchez.

Pacto de Estado

Por eso nos dicen en Génova volverá a lanzar el guante de un pacto de Estado al PSOE aunque sabe que solo cuenta con los votos de PP Vox Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria y con eso no puede llegar a la Moncloa.

Un discurso sin límite de tiempo en el que el líder gallego no quiere que se quede en el tintero el resto de problemas reales de la gente de a pie con una cesta de la compra que está por las nubes, unos alquileres imposibles y la deuda pública que hipoteca el futuro de los más jóvenes.

Debate de investidura

Tras una masiva demostración de fuerza en la calle, Núñez Feijóo encara desde mañana el debate de investidura, un examen clave del que, sin embargo, y salvo enorme sorpresa, ya se sabe el resultado, pues llega sin el apoyo requerido para formar un Ejecutivo.

Se estrena como orador en el Congreso y transcurridos dos meses desde el revés en las urnas, que arrojaron una victoria insuficiente para alcanzar La Moncloa, por la necesidad de dos aliados, Vox y PNV, que eran y son incompatibles entre sí.

Propuesto como candidato por el rey Felipe VI, el líder del PP ha cosido 172 apoyos, al sumar al PP los 33 votos de Vox y los dos diputados de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN). Está a cuatro votos de la mayoría absoluta, situada en los 176, y en frente tiene más noes (179) que síes.

MADRID, 24/09/2023.- El líder del Partido Popular, Alberto Núñez-Feijóo, durante el acto del PP celebrado en la plaza de Felipe II en defensa de la igualdad de todos los españoles, este domingo en Madrid. EFE/ Borja Sánchez Trillo





El giro de guión depende del PSOE

Así las cosas, y pese a los insistentes intentos de atraer al PNV, el único giro de guión depende de la bancada del PSOE. Los populares han llamado explícitamente a romper la disciplina de voto a los socialistas contrarios a que Pedro Sánchez pacte una amnistía con el independentismo catalán.

Ese hipotético escenario, que ha acarreado para el PP acusaciones de transfuguismo y corrupción, es sin embargo muy complejo y no llama al optimismo en el seno del PP, pues en la Cámara Baja no se votará el miércoles ni el viernes amnistía sí o no, sino la elección de Feijóo como presidente.

En el hemiciclo Feijóo tendrá que ratificar ante los suyos que sigue siendo la mejor opción para el PP, aún cuando se cuestionan sus apelaciones al PSOE, la intención, después rectificada, de hablar con Junts, o su "bilingüismo cordial", con menor predicamento dentro de la M-30 que en la periferia.

A sus espaldas, Feijóo lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia y lo que él mismo ha definido como una "mayoría parcial" en las generales. Sin embargo, ni ese argumento, ni la defensa sobre que gobierne el más votado, y tampoco la oferta de gobernar solo dos años para acometer pactos de estado, servirán para cuadrar los números.

Feijóo es, y así lo recuerdan los suyos, el primer candidato del PP que logra ganar unas elecciones generales a la primera, y ha defendido que es su deber democrático dar voz a los once millones de españoles que votaron cambio político en España.

Mañana tendrá oportunidad de hacerlo en un debate en el que, como en Galicia, podrá hablar sin límite de tiempo y marcar el paso a sus adversarios políticos.

El viernes, votación

Si en la segunda votación, la del próximo viernes, el Congreso rechaza su candidatura a la presidencia, como está previsto, llegará de nuevo la incertidumbre, tanto si España va a nuevas elecciones como si Sánchez logra un nuevo mandato, de duración indeterminada.

Herrera: "Trazar línea maestras"

Esta investidura, recordaba este lunes Carlos Herrera, "sí que debe ser un momento para que Feijóo aproveche para trazar las líneas maestras de un verdadero plan político para el país. Ayer, parte de lo que dijeron en ese acto iba en ese sentido, además de rechazar la idea de esa dinámica que amenaza con un cambio de régimen por la puerta de atrás. Ese es exactamente el mensaje que han querido dejar Rajoy, Aznar o Ayuso", ha concluido.

