Garzón defiende como legado cambiar disputas por cohesión en IU, que es "indispensable" para la unidad de la izquierda

Destaca que son fundamentales para ensamblar y tejer alianzas amplias, como demostraron con Podemos y ahora con Sumar

El ya excoordinador federal de IU Alberto Garzón ha reivindicado conseguir la cohesión frente a las disputas internas que marcaron en el pasado a la organización, para proclamar que su formación será "indispensable" para cualquier proyecto de unidad en la izquierda.

"Creo que IU puede jugar un papel fundamental ensamblando los diferentes piezas de la diversa izquierda de este país, que no siempre parecen encajar bien, pero que tiene que encajar de alguna manera para que la sociedad encuentre un instrumento que le permita mejorar su vida", ha manifestado ante la Coordinadora Federal de IU, donde ha formalizado su dimisión el frente del partido.

En su discurso de despedida como máximo dirigente de IU y tras ser recibido por una fuerte ovación por sus correligionarios, Garzón se ha congratulado de que su principal aportación ha sido conseguir la "unidad", cohesión interna" y "consensos amplios" dentro de la formación.

Una tarea en favor del diálogo, la negociación y el acuerdo que no ha sido fácil, ha admitido, dado que existe una tendencia en la izquierda de caer en la "discrepancia", la "polarización" y las "disputas imposibles de resolver".

"EL COMPLEJO DE LA VIDA DE BRIAN ESTÁ AHORA FUERA DE IU"

De hecho, ha recurrido a la afamada película 'La vida de Brian' de del grupo cómico 'The Monthy Pyton' refleja esa pulsión de confrontación en la izquierda y que su organización tenía ese "complejo", algo que vio desde muy joven cuando empezó a militar pero que ha conseguido revertir al conseguir una paz interna dentro de una formación tan plural como IU.

"Y lo que ha pasado en los últimos años es que, efectivamente, ese "complejo de 'La vida de Brian' nos ha seguido acompañando, pero fuera de IU. Es decir, en IU hemos mantenido una cohesión muy sustantiva y creo que eso significa que hemos hecho las cosas bien", ha remarcado el también exministro de Consumo.

ROMPIERON LAS PREDICCIONES QUE APUNTABAN A SU DESAPARICIÓN

También ha recordado en su intervención que llegó al liderazgo de IU en un momento "duro", dado que las movilizaciones del 15M motivaron la destrucción de la estructura partidista en España, y que lograron "romper todas las predicciones" que pronosticaban que iban a la "desaparición" en 2015. Y clave para ello fueron las elecciones de 2015 cuando encabezó la candidatura, bajo la marca de Unidas Popular, que logró un millón de votos.

Por tanto ante las dificultades que pesaban sobre IU, lograron mostrar pese a tener "muchas tensiones" y "pocos recursos" que eran una fuerza "necesaria" en la izquierda, pero también asumir que "solos no podían" y que debían trabajar con "otras fuerzas políticas hermanas" de la izquierda plural. Y por tanto tejieron alianzas primero con Podemos y ahora con Sumar a nivel estatal.

Ahora tras dejar la primera línea política, ha remarcado que IU entra en un cambio político que será "bonito" pero también complicado, que afrontan tras consolidarse como fuerza de gobierno, que culminará con la renovación de la actual dirección en una futura Asamblea federal.

Concretamente y de cara al proceso de relevo, el responsable de Organización, Ismael González, sea la persona que coordine la comisión preparatoria para el futuro congreso con las federaciones y todos los partidos federados en IU.

SU BAGAJE ES IMPRESCINDIBLE Y LA RENOVACIÓN DE CARGOS, NECESARIA

Garzón ha destacado que ahora es se entra en una fase donde IU es "imprescindible" para el futuro de la izquierda del país, por su "bagaje", su "historia" y estar vigentes las condiciones que motivaron el nacimiento de su formación que aglutina ese polo "rojo" con el feminismo, el ecologismo y el pacifismo.' "Somos la tradición del 'programa, programa, programa' (consigna que popularizó Julio Anguita) y creo que con eso, rearmados y siendo capaces de trabajar en buscar consensos, vamos a ser una pieza indispensable para el futuro de este país", ha enfatizado.

Luego, ha desgranado que la "renovación de cargos" en la política es fundamental para que no se consuman dirigentes en el ejercicio de sus tareas y que "cambian las trincheras pero no las luchas", dado que seguirá apoyando como militante de base las movilizaciones para la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

A su juicio, su marcha culmina una etapa de "éxito" que no estaba escrita para IU, a la par que ha reflexionado que los liderazgos son importantes pero no son "nada" si detrás no está el esfuerzo de toda la militancia.