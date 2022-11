Garzón: el bloqueo de la renovación del CGPJ es un "escándalo perverso"

El exjuez y jurista Baltasar Garzón considera que el bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un "escándalo perverso", porque "hay un quebrantamiento flagrante de la Constitución y un incumplimiento total de las normas que regulan su elección".

En una entrevista con EFE, Garzón cree que, además, detrás de ese bloqueo hay "una intencionalidad política clara por parte del Partido Popular": "pasarán años y tendremos que evaluar porqué ha quebrantado de esta forma lo que es una obligación constitucional".

El exmagistrado ha recordado que la renovación del CGPJ lleva cuatros años en prórroga, una situación ante la que, desde su punto de vista, "tendrían los vocales que haber renunciado y dejar el organismo vacante".

Lo que está sucediendo, ha dicho Garzón, supone una "quiebra total" y una "falta de legitimación del órgano que es muy difícil recuperar, y todo es por un interés político de control en la cúpula y en la cúspide del Poder judicial".

La renovación del CGPJ "debería haberse cuidado más", ha añadido y ha culpado al PP de estar "tergivesando la pérdida de una posición de poder a través de una moción de censura que todavía no ha encajado, y transversaliza y corrompe a todas las instituciones quienes deciden que hay que seguir manteniendo el 'status quo' que había antes de esa moción de censura".

Según Garzón, "cuando el CGPJ llega a su finalización tiene que cesar y no se pueden cambiar las normas en mitad del partido, que es lo que ahora se viene a decir por unos y por otros del sector más conservador".

El exjuez ha denunciado además el "debate permanente" que existe sobre este asunto, ya "sin argumentos para utilizar", y el "desprestigio sistemático" que supone para el país acudir a Europa para resolverlo.

También ha llamado la atención sobre la utilización que, a su juicio, se hace de las asociaciones judiciales "para decir qué hay que cambiar o que el Parlamento no tiene capacidad".

"Hay una perversión de papeles, están bloqueando conscientemente, ejerciendo una especie de política parlamentaria sin ser parlamentarios, es muy grave lo que está sucediendo. Ya no es cuestión de progresistas o no progresistas es que estamos minando las instituciones españolas y específicamente las del Poder Judicial y de referencia a la Justicia".

Sobre la idea de que tienen que ser los jueces los que elijan a los miembros del CGPJ, Garzón ha recordado que los magistrados ya proponen a 50 candidatos de los cuales se seleccionarán luego 12.

"Yo me pronuncio con total claridad a favor del sistema de elección parlamentario, no estoy de acuerdo en que esto sea un reparto de cromos", ha asegurado, y "ojalá no se cambie porque dejarlo en manos de las asociaciones judiciales es convertirlo en un coto en el que va siempre a triunfar el sector más conservador".

Y , "la Justicia es del pueblo y el titular del Poder Judicial es el pueblo" ha dicho, "dejándolo en manos de las asociaciones judiciales siempre habrá una mayoría conservadora y nunca progresista, por tanto el Parlamento como órgano de representación popular es el lugar idóneo".