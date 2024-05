Gallardo pide "vivienda para los jóvenes" para que "nazcan niños españoles" y "salvar la patria"

El líder de Vox en Castilla y León y vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha reivindicado hoy en León "vivienda para los jóvenes" con el objetivo de que "nazcan niños españoles" porque eso es lo que se "necesita" para "salvar la patria".

García-Gallardo, que ha intervenido hoy en el mitin de apertura de campaña para las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, con la presencia del presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato Jorge Buxadé, ha asegurado que es "importante la natalidad", algo que ha dicho que "conocer" porque dentro de una semana será padre, según ha anunciado.

Así, ha señalado que no está "a gusto" con una España "sembrada en la ruina" que Vox va a tener que "levantar poco a poco desde los escombros". Por ello, ha rechazado la "tiranía globalista" que señala que "serás feliz si no tienes nada", algo en lo que no se ha mostrado "de acuerdo".

Además, ha demandado también una "inmigración legal y ordenada", además de "acabar con las subvenciones a las mafias que fomentan" la inmigración.

En este sentido, ha defendido la llegada de inmigrantes que "llamen a la puerta, que vengan a trabajar, a integrarse" y que "respeten que en España los cimientos de la nación están compuestos, entre otras cosas, por la cristiandad".

El dirigente de Vox considera, además, que para él prima el "respeto a las mujeres, el respeto al diferente, a la justicia y al compromiso social" con una "política orientada al bien común".

"VENENO SOCIALISTA"

"Hablar de eso no es socialismo. Tenemos una sociedad infectada por el veneno socialista, que nos está arruinando, que premia al delincuente y que castiga a las personas honradas".

También se ha referido al Partido Popular, formación que considera que ha adoptado la Agenda 2030 como el "evangelio". "Nuestro evangelio es otro y la fe es una cuestión muy personal. Es la fe de nuestros padres, apostar por el evangelio y los diez mandamientos", ha afirmado.

García-Gallardo también ha demandado el voto para Vox en las elecciones al Parlamento Europeo para lograr la "soberanía industrial y agroalimentaria", por lo que ha pedido una "movilización masiva, puerta por puerta y casa por casa".