Gallardo defiende "un plan de cooperativismo para el siglo XXI" que sirva para paliar el "invierno demográfico"

El vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, ha defendido este jueves "un plan de cooperativismo para el siglo XXI" que sirva para hacer frente al "invierno demográfico" que sufren muchos territorios de la comunidad autónoma.

El vicepresidente ha realizado estas declaraciones en el marco de la inauguración del congreso de Urcacyl, que se celebra hasta este viernes en el Teatro Ramos Carrión de Zamora.

Acompañado por algunas autoridades locales y por el presidente de la entidad organizadora, Fernando Antúnez, el vicepresidente autonómico ha hecho una defensa del modelo cooperativista y ha avanzado los cinco ejes en los que se basa el plan que ha diseñado la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en este ámbito: "cultura cooperativa, innovación, relevancia, competitividad e impulso al talento".

Para García-Gallardo, "en un mundo que cada vez se percibe como más individualista, el cooperativismo es una esperanza para el futuro de la comunidad autónoma". Además, a juicio del vicepresidente de la Junta, de cara al sector primario, "fortalece la posición económica de los socios agricultores y ganaderos". "Se llega más lejos caminando juntos", ha advertido.

Asimismo, el vicepresidente ha destacado la relevancia de que las decisiones se tomen "desde el territorio", con unas personas "pegadas a la realidad" y ajenas a los "directivos extranjeros".

"Eso favorece el principio de proximidad y facilita que los trabajadores conozcan la naturaleza y sus ritmos", ha apostillado el vicepresidente de la Junta.

Por otro lado, el responsable autonómico ha admitido que existe "un grave problema de relevo generacional" y ha recordado que "si el campo no produce, la ciudad no come". De ahí que, para García-Gallardo, resulte importante "favorecer la incorporación de jóvenes" y reivindicar "el valor y el orgullo de ser agricultor y ganadero".

Además, ya en el cierre, García- Gallardo ha asegurado que "no hay un sector tan imprescindible como el agroalimentario" y ha abogado por tejer "una gran alianza del medio rural para defenderlo".