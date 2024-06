Forcadell asegura que no le extraña la actitud de los fiscales del 1-O: "Que les releven"

La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha asegurado este jueves que no le extraña la actitud de los fiscales del 1-O, que han avisado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se apartarán si se les impone que deben amnistiar la malversación: "Pues escucha, que les releven, creo que mucha gente estaría contenta", ha manifestado.

"No aceptan una la ley aprobada en el Congreso, esto es no aceptar la democracia, las reglas del juego, y hacen un chantaje claro: si no podemos imponer nuestra opinión, lo que queremos, dimitimos y que nos releven. Pues escucha, que les releven, creo que mucha gente estaría contenta", ha sostenido en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Según Forcadell, estos fiscales defienden postulados "de la derecha y la extrema derecha" y ha añadido que lo que le hubiera extrañado es que hubieran aplicado de forma inmediata la amnistía.

"Cualquier ciudadano de este país sabe que ninguna de las personas encausadas por el 'procés' se ha embolsado dinero. En cambio, los fiscales dicen que sí, que se han enriquecido. Esto es una mentira, están mintiendo continuamente", ha lamentado.

Para Forcadell, la amnistía es una "victoria porque hace que el Estado reconozca que se ha equivocado y que ha habido una causa general contra el independentismo".

SOBRE LLACH

La también expresidenta de la ANC ha asegurado que el nuevo líder de la entidad independentista, el cantautor Lluís Llach, tenía muchas ganas de ponerse al frente de la organización y que se ha rodeado de "un muy buen equipo".

Al ser presidente de una entidad independentista que quiere ser transversal, ha recalcado que debes ser neutral a la hora de hacer declaraciones: "Es lo que Lluís Llach tendrá que cambiar", ha zanjado.