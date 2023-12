La Feria General pospone su celebración hasta sus fechas habituales en octubre 2024

La Feria General, reprogramada para este mes de diciembre, del 26 al 29, debido a la cancelación en sus fechas habituales, en octubre, por el estado de sus instalaciones tras las inundaciones, no se llevará a cabo y esperará hasta 2024 para celebrarse.

Esta decisión se adoptó para preservar su celebración anual, pero las circunstancias actuales han hecho inviable su realización, han informado desde Feria de Zaragoza.

Desde hace meses, el equipo de Feria de Zaragoza trabaja en la organización de este evento, inicialmente planificado para estas fechas alternativas, con el objetivo de ofrecer "una experiencia excepcional para todos los participantes y visitantes", han apuntado.

No obstante, han explicado que la situación económica actual, unida a que las fechas de este certamen no son las habituales, ha hecho que no se haya obtenido una masa crítica de participación suficiente para garantizar la calidad del evento.

Por ello, "nos vemos obligados a tomar la difícil decisión de posponer la celebración de la Feria General hasta sus fechas tradicionales en octubre de 2024", han anunciado. Una determinación --han continuado-- que se ha adoptado "en aras de mantener los estándares de calidad que nos caracterizan, asegurando una participación óptima y una experiencia inolvidable para todos los implicados el próximo año".

"Agradecemos profundamente la comprensión y el apoyo continuo de todos nuestros colaboradores, patrocinadores y visitantes", han manifestado desde Feria de Zaragoza.