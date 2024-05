Feijóo acusa a Sánchez de "antieuropeísmo" por gobernar en contra de "lo que es Europa"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "antieuropeísmo" por gobernar de forma contraria a lo que es la Unión Europea y ha llamado a frenar sus "desmanes" en las elecciones europeas del 9 de junio.

El PP ha iniciado este lunes la presentación de su programa electoral, que irá desgranando en campaña, en un acto en el espacio Jorge Juan de Madrid en el que han intervenido la candidata, Dolors Montserrat, los miembros de su lista Alma Ezcurra y el exdirigente de Ciudadanos, Adrián Vázquez, además del presidente de la Fundación Reformismo 21, Pablo Vázquez.

Feijóo ha argumentado que en Europa no se persigue a los medios críticos, no se amenaza ni se juzga a los jueces, no se condena la alternancia, no se cancela el imperio de la ley por intereses personales, no se engaña para "enmascarar la responsabilidad de los gobernantes" y no se actúa contra la separación de poderes.

"Esa forma de gobernar es lo contrario a lo que es Europa, es la mayor declaración de antieuropeísmo y es, desgraciadamente, la forma de gobernar de Sánchez, del PSOE y de sus socios", ha denunciado Feijóo.

Además, ha ofrecido al PP como "ancla al constitucionalismo y al europeísmo español" frente al PSOE, al que acusa de un "europeísmo elitista, burocrático, de arriba abajo, intransigente y dogmático, que no escucha a nadie y que no atiende a razones de nadie, que cree saberlo todo y tener derecho a imponerse".

También su candidata, Dolors Montserrat, ha prometido actuar "sin sectarismo ideológico y sin dañar la competitividad" en el medioambiente y en la lucha contra el cambio climático, además de abogar por proteger el campo y el mar de la competencia desleal o defender una "Europa segura que proteja a las fronteras".

Los ejes de la campaña del PP son democracia, economía, las políticas sociales y el liderazgo geoestratégico que se traducen en medidas para la juventud, conciliación, competitividad y seguridad, según ha destacado Feijóo, que quiere que su programa sea su campaña.

"Ya basta de pedirle a los ciudadanos que voten como hooligans, en base a proclamas, en base a propaganda y en base a muros", ha recalcado Feijóo.

El primer esbozo del programa ha incluido también mensajes sobre la ley de amnistía y los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo catalán, pues la candidata ha reivindicado al suyo como el "único partido que sabe que no es compatible hablar de proyecto común y arrodillarse ante el nacionalismo".

El líder del PP ha dado por hecho que su formación ganará las elecciones europeas y Montserrat ha subrayado que España saldrá reforzada del 9-J con "una respuesta nítida de europeísmo" y gracias a una mayoría de personas que siguen creyendo que la libertad, la igualdad y la unidad están por encima del manoseo de las instituciones y el coqueteo con el nacionalismo".