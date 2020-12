Echenique apuesta por una república plurinacional para que Cataluña y Euskadi se sientan cómodas

Critica que los Reyes sean una familia "de clase muy alta y que usa la educación y la sanidad privada"

El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha defendido que el "horizonte republicano" es una fórmula de solventar el problema territorial, sobre todo en Euskadi y Cataluña, al apostar por el reconocimiento de la plurinacionalidad del país y lograr, con ello, que todos los territorios se sientan cómodos.

También ha defendido que ese movimiento republicano va más allá del cambio en la Jefatura del Estado al apostar por valores como la modernización de la economía, feminismo y "limpieza democrática" de las instituciones frente a la monarquía, marcada por "escándalos" del rey emérito Juan Carlos I.

En un acto telemático organizado por Nueva Economía Fórum, Echenique ha asegurado que los valores republicanos "no es un asunto ideológico" sino que tiene que ver con los "retos del país", como avanzar en derechos lingüísticos, la transición ecológica.

También ha detallado que los apoyos de la monarquía en Euskadi y Cataluña son "muy exiguos" actualmente y que una república "solidaria y plurinacional" llevará a que "todos los pueblos se puedan sentir cómodos".

LA CARA REAL ES UNA FAMILIA DE CLASE "MUY ALTA"

El portavoz de Unidas Podemos ha asegurado que la Casa Real, una "familia de clase muy alta y que usa la educación y sanidad privada", no puede ser referente de la lucha contra la desigualdad y bandera de avances en progresividad fiscal.

Para Echenique, la monarquía está asociada a sectores económicos "especulativos" o que "generan burbujas", en referencia a la construcción, mientras que la modernización del tejido productivo se empareja con los valores republicanos.

Además, ha citado el avance del feminismo contrapuesto a la corona, que también está a su juicio incapacitada para afrontar el "reto de la limpieza democrática de las instituciones" a raíz de todo lo que rodea a Juan Carlos I.

LA REPÚBLICA LLEGARÁ MÁS PRONTO QUE TARDE

Tras enfatizar que ese horizonte republicano llegará "más pronto que tarde", Echenique ha apreciado como paradójico que no sean las fuerzas republicanas las que trabajan con "mayor intensidad" en que llegue la republica sino el propio rey emérito, que "ha confesado" haber evadido impuestos junto a la reivindicación de la monarquía que despliega la extrema derecha.

A su vez, ha señalado que existe un clima de opinión pública favorable a que el Rey Felipe VI dé explicaciones ante las presuntas irregularidades de su padre.

VE DIFÍCIL REFORMAR LA CONSTITUCIÓN AHORA

Preguntado sobre si es partidario de acometer una reforma de la Constitución, Echenique es partidario de llevarla a cabo por "salud democrática", al entender que tras más de 40 años de su aprobación daría "más vigor" a la Carta Magna.

No obstante, ha reconocido que ve "difícil" abordar una reforma en esta legislatura, sobre todo ante la "polarización" política actual y las tareas "muy urgentes" que debe afrontar el país, como desplegar todo el sistema de vacunación ante el coronavirus. "Siendo honestos y realista, se antoja difícil", ha admitido.

Por otro lado, ha asegurado que el plan de choque para el turismo, hostelería y sector del ocio saldrá a finales de año y ha apostado por dar mayor protección a los autónomos, con medidas como que no paguen el IVA hasta que no cobren la factura o imponer sanciones por morosidad. Al respecto, ha dicho que no puede ser que administraciones y grandes empresas se financien a tipo cero con los autónomos.

También ha abogado por las medidas que se van a desplegar para acabar "con los falsos autónomos", práctica que utilizan algunas empresas para "camuflar" relaciones laborales ordinarias y precarizar las condiciones de trabajo.

REFORMA FISCAL NECESARIA

En materia fiscal, ha señalado que hay que un objetivo es fomentar un sistema más progresivo en los próximos tres años, un compromiso del Gobierno de coalición y que se debe avanzar para asegurar ingresos, con tributos a grandes capitales y patrimonios, sobre todo cuando no se reciban fondos europeos de reconstrucción.

Por otro lado, ve una buena idea el aumentar el impuesto de patrimonio a fortunas superiores a los 10 millones de euros y armonizar tributos entre las comunidades autónomas, sobre todo en el caso de Madrid que realiza "competencia desleal" al bonificar al cien por cien dicho impuesto.

Además, se ha mostrado convencido de que el plan de vacunación se hará de forma homogénea en el país y ha asegurado que la mayoría "plural" conformada sobre los Presupuestos Generales "hay que cuidarla" para garantizar la estabilidad durante la legislatura.