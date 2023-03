Dirigentes de Podemos se desmarcan de la dirección e irán a arropar a Díaz

Algunos dirigentes de Podemos han empezado a desmarcarse de las consignas de la dirección de no acudir a la presentación de la candidatura de Yolanda Díaz a las elecciones generales mientras no firme un acuerdo para celebrar primarias abiertas y estarán el domingo en este acto, entre ellos la coordinadora en Navarra, Begoña Alfaro, y hay otros que aún no tienen claro que harán.

Aunque no estará en la oficialización de la candidatura de Díaz, el vicepresidente del Gobierno balear, Juan Pedro Yllanes, ha expresado a través de las redes sociales todo su apoyo a Sumar, insistiendo en que solo con el acuerdo y la unidad de todas fuerzas progresistas se logrará "otra legislatura para profundizar en los derechos de la ciudadanía".

En el caso de Alfaro, coordinadora de Podemos en Navarra y candidata de la coalición Contigo Navarra al Gobierno Foral, ha justificado su presencia en que lo que les une con Sumar "es un proyecto unitario para el medio y largo plazo", subrayando que no concibe una candidatura que no sea encabezada por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. "Aquí no sobra absolutamente nadie", ha dicho.

Igualmente irá el diputado de Galicia en Común y excoordinador de Podemos en la comunidad gallega, Antón Gómez-Reino, que ya lo comunicó hace unos días.

Hay otros responsables autonómicos que se atienen a la decisión que adopte finalmente la secretaria general, Ione Belarra, entre ellos la coordinadora de La Rioja, Arantxa Carrero, quien ha señalado que solo acudirá en el caso de que Podemos decidiese hacerlo.

No habrá ningún miembro destacado del País Vasco debido, según han explicado a EFE, a que tienen toda la agenda cerrada con actos en Euskadi, y tampoco estará el responsable autonómico en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón.

La candidata de Cantabria, Mónica Rodero, ha contado que no podrá asistir porque tiene un acto con IU "agendado desde hace ya tiempo para presentación de candidaturas".

La dirección de Podemos Andalucía, afín a los postulados de Pablo Iglesias y de Belarra, ha explicado a EFE que no ha recibido ninguna consigna para no acudir al acto de Sumar de Yolanda Díaz del domingo, pero pone por delante la "necesidad" de que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre la celebración de unas primarias abiertas.

Ningún dirigente de Canarias estará ahí, mientras que en la Comunidad Valenciana no saben aún qué harán.

En Aragón nadie se ha descolgado de momento de la postura oficial del partido, aunque su secretaria general, Maru Díaz, confía en que haya un acercamiento entre las dos partes y que el acto del 2 de abril muestre "a todo el espacio". Sí hará acto de presencia Nacho Escartín, secretario general hasta febrero de 2020 y portavoz en las Cortes hasta julio de 2022, cuando fue destituido por Maru Díaz y que él atribuyó al hecho de anunciar que estaría en el acto de la vicepresidenta segunda.

Si no hay cambios y Yolanda Díaz no firma por escrito un compromiso para que haya primarias abiertas en Sumar, la intención de Podemos es que no haya nadie de peso sentado en las gradas del polideportivo Magariños el 2 de abril arropando a la candidata, y quien lo haga será a título personal, han señalado fuentes de esta formación.

Este sería el caso del secretario general de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, apartado del núcleo de poder del partido, que apostó por Yolanda Díaz desde el principio y que confía en que el entendimiento sea finalmente posible; también estará la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, que aunque sigue en Podemos va por libre desde hace tiempo.

En la víspera del lanzamiento de la candidatura de Díaz se reunirá el Consejo Ciudadano Estatal, donde se verán las caras todos los dirigentes morados y donde se adoptará la decisión final, a la espera de un gesto de la candidata en el sentido de sus demandas.