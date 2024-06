La dirección del PSOE compostelano insiste en que la ordenanza aprobada es "papel mojado":"Un formulario no regula nada"

Explica que los órganos superiores del partido serán los que deben resolver el expediente abierto a los ediles díscolos

El secretario xeral del PSOE compostelano, Aitor Bouza, ha insistido este martes en que la ordenanza sobre la comunicación de las viviendas de uso turístico (VUT) aprobada en el pleno el lunes con el voto a favor de los ediles socialistas --pese a que la dirección local había ordenado la abstención-- es un "papel mojado" para "lavar la cara" de la alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín.

"Aprobar un formulario no regula nada", ha dicho el dirigente socialista en declaraciones a Europa Press, en las que ha sostenido que el tiempo demostrará que lo que defiende la dirección local es la realidad. "Cero viviendas turísticas se van a ilegalizar por una ordenanza que solo aprobaba un formulario", ha asegurado.

En este contexto, ha explicado que el Partido Socialista defendía dotar de contenido a esta ordenanza y poner requisitos como que el Ayuntamiento llevase a cabo los trámites necesarios para declarar Santiago como zona tensionada y avanzar en el tope de los alquileres, así como abordar las viviendas vacías. "Así sí que podríamos tener un plan especial en materia de vivienda que no simplemente le salvase la cara a la alcaldesa para cambiar justamente su criterio y pudiese parecer que era ella la que estaba limitando o prohibiendo", ha afirmado.

Y es que, conforme ha señalado, la prohibición y limitación en la ciudad de los pisos turísticos fue hecha por el Partido Socialista y "no contó" con el voto a favor del BNG ni del PP. "Ayer no se reguló por parte del ayuntamiento regular nada, porque aprobar un formulario no regula nada", ha insistido Bouza, que ha calificado de "paripé" la actuación del gobierno local.

El secretario xeral del PSOE compostelano ha incidido en que, durante todo este tiempo, la dirección local respetó el trabajo del grupo municipal y, sobre todo "reivindicó" el trabajo hecho por los socialistas en el ayuntamiento en este asunto en el pasado mandato. Además, ha subrayado que su posición pasó por "seguir la línea defendida por el grupo municipal" que en su propio argumentario. "A lo mejor mi error fue justamente guiarme por lo que se me indicaba, pero creo que es lo coherente, defender y continuar la línea de lo hecho por el gobierno anterior", ha sostenido.

A pesar de esta situación de división, Bouza ha destacado que el Partido Socialista continuará su trabajo a favor de la ciudad con reuniones con entidades para abordar distintos asuntos. "Y la coordinación que tenemos que hacer entre todos y todas", ha apuntado.

EXPEDIENTE ABIERTO A LOS CONCEJALES

Además, preguntado por el expediente abierto a los concejales, Bouza ha rechazado opinar sobre las medidas disciplinarias que debería adoptar el partido al considerar que deben ser los órganos superiores del partido los que deben abordar este asunto.

"Fundamentalmente porque somos los que tenemos la competencia y, aparte, porque no somos parte implicada. No tendría sentido que nos posicionásemos al respecto", ha manifestado.

Dicho esto, se ha mostrado convencido de que el procedimiento "tendrá las máximas garantías". "Son los órganos superiores los que evaluarán la gravedad del asunto. Yo lo que tengo claro es que voy a acatar claramente las decisiones del partido", ha insistido.