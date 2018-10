Dirección comunes ve desleal el documento promovido por el sector soberanista

El coordinador general de Catalunya en Comú, Ramón Arnabat, ha afirmado hoy que, por "lealtad", los debates en el espacio de los comunes deben realizarse en el seno de la organización y no a través de un manifiesto divulgado en los medios, y ha negado falta de pluralidad en el partido que lidera Ada Colau.

El sector soberanista de Catalunya en Comú presentará mañana el documento fundacional de la plataforma que promueven los diputados en el Parlament Elisenda Alemany y Joan Josep Nuet, crítica con el rumbo del partido, en el que consideran que la pluralidad en el seno de esta formación política puede "estar en riesgo" y que "muchos soberanistas se sienten completamente huérfanos".

En declaraciones a los medios, Arnabat ha opinado que los debates sobre diferentes temas y sobre la pluralidad en el seno del partido deben realizarse dentro de la propia organización de los comunes a nivel interno, por una cuestión de "franqueza y de lealtad".

"Es bueno que las diferentes posiciones que hay en el partido y que enriquecen a los comunes se puedan expresar de forma prioritaria" a nivel interno, ha subrayado el dirigente de Catalunya en Comú.

En este sentido, y tras señalar que la dirección de los comunes no ha recibido de forma oficial este manifiesto crítico con el devenir del partido, Arnabat ha afirmado que "no deja de sorprendernos que nos enteremos por la prensa de este documento y no en los órganos de debate existentes".

Arnabat ha afeado a los impulsores de esta plataforma que se reivindiquen como soberanistas porque, ha dicho, Catalunya en Comú es un "espacio soberanista tal como se recoge en el ideario del partido", y ha recordado que dentro de ese soberanismo hay diferentes sensibilidades, desde federalistas a independentistas.

"No se puede criticar a Catalunya en Comú que haya abandonado esta sensibilidad que forma parte del ideario", ha recalcado.

Ha negado, por otro lado, que la pluralidad pueda "estar en riesgo" en el espacio de los comunes, en el que hay diversos "matices", pero en el que se comparte el fondo de ser una organización de carácter soberanista, que pone el acento en el eje social y que debe ser "radicalmente democrático".

Además, como muestra de esa pluralidad ha puesto de ejemplo que él mismo no pertenece a ninguna de las familias del espacio de los comunes y, sin embargo, es coordinador general.

Preguntado por posibles cambios en el grupo parlamentario, ha señalado que este tiene "autonomía y se autogestiona", y se ha mostrado convencido de que Elisenda Alamany ejercerá su cargo de portavoz en representación de todas las sensibilidades dentro de los comunes.