El PP ve difícil renovar el CGPJ con Pablo Iglesias insultando a los jueces

El secretario de Justicia del PP, Enrique López, ha asegurado que ve "difícil" acordar con el Gobierno la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un vicepresidente en Moncloa que "cuestiona e insulta a jueces" y un ministro del Interior que cesa a un mando policial por no informar de una investigación judicial.

López, que ha intervenido este martes en el Foro Justicia, organizado por el Colegio de Abogados de Madrid, ha destacado que "sería bueno contar con un marco de lealtad para que se cumpla con normalidad" la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

"El ministro (de Justicia) está trabajando bien, con mayor o menor acierto, pero tenemos un vicepresidente que insulta y cuestiona a jueces y un ministro del Interior que ha cesado a un mando policial por no informarle de una investigación", ha denunciado el también consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid.

Además, López ve "muy difícil" que se avance en esta renovación del CGPJ cuando "lo primero que hace el Gobierno es pactar con Bildu en materia laboral y con ERC las reformas sanitarias".

"Esto genera una amagalma de problemas en el marco de lealtad institucional", ha reiterado el secretario de Justicia del PP, que también ha arremetido contra las críticas del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al informe de la Guardia Civil sobre el 8M.

A su juicio, "denostar" informes de esa manera tildando el documento de "chapucero" supone "denigrar" a la Justicia y al Poder Judicial.

López ha cuestionado por qué en su día el Gobierno defendió un informe de la UCO de la Guardia Civil en un delito de corrupción (en referencia a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes) y ahora este informe "es malo".

"Esto no puede suceder; no se puede cuestionar la actividad de la policía judicial; se puede mostrar la discrepancia del proceso, pero no puede ocurrir lo que ha ocurrido", ha insistido López, que ha pedido al Gobierno que elimine "las tensiones y las intromisiones".

López ha asegurado que cuestionar la labor de la policía judicial fuera del proceso "no es bueno" porque se está restando de legitimidad a esos informes, y ha recordado que durante su etapa de magistrado ha escuchado a muchos abogados cuestionar la investigación pero "nunca decir que era chapucera".

Sobre esta polémica, el decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha opinado que la sospecha de que se pueda manejar una investigación de alguna manera genera indefensión e inseguridad jurídica.

Respecto al archivo provisional de la causa del 8M de la juez Carmen Rodríguez-Medel, el decano se ha mostrado convencido de que la magistrada no ha adoptado esta decisión "por presiones", sino porque "en estos momentos no tiene datos para continuar la investigación".