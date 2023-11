El PP dice que el cuartel de la Guardia Civil "simboliza el abandono de Sánchez a Antequera"

Carmona afirma que "Málaga requiere mayor inversión en seguridad"

El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, ha expresado este martes su convicción de que "la provincia saldrá perdiendo en los Presupuestos Generales del Estado para 2024" y ha dicho que "el cuartel de la Guardia Civil simboliza el abandono de Pedro Sánchez a Antequera (Málaga)".

Así lo ha expuesto en rueda de prensa, al tiempo que ha añadido que "Sánchez ya ha perjudicado a Andalucía con la financiación, con la composición del Gobierno y también con los pactos alcanzados con sus socios".

En este sentido, ha subrayado que se trata de "un Gobierno para contentar a unos pocos, ya que han pactado una legislatura en base al chantaje, con el consecuente agravio para los malagueños y antequeranos".

También Carmona ha resaltado que "vemos cómo Sánchez ha pactado inversiones en materia de seguridad en otros territorios mientras que no se avanza en la financiación del cuartel de la Guardia Civil de Antequera", alegando que "no se ha dado ni un solo paso en los últimos años, pero tampoco se ha consignado ni un euro para acometer el proyecto en los próximos ejercicios".

"Desde el PP creemos que Andalucía, Málaga y Antequera requieren una mayor inversión en materia de seguridad", ha manifestado, incidiendo en que "la provincia ha elevado los índices de criminalidad, lo que evidencia la falta de policías, guardias civiles y de infraestructuras como el cuartel de Antequera", ha insistido.

El secretario general del PP malagueño ha asegurado que "la conformación del nuevo Gobierno es una mala noticia para Antequera y para Málaga, y evidencia el escaso peso orgánico de Andalucía en el seno del PSOE, al contar con ningún ministro malagueño y sólo dos andaluces de un total de 22". "Hoy tiene el mismo número de ministros el PSOE andaluz que el PSOE de Valladolid", ha señalado.

"Andalucía ya no cuenta para el Gobierno de Sánchez, que se anuncia proyectos para otros territorios en base a los pactos con independentistas y regionalistas en detrimento de Málaga y su provincia", ha explicado y ha recordado que "ya no es sólo que Andalucía reciba menos financiación del Estado, es que tampoco escuchamos a los diputados socialistas reclamar los proyectos e inversiones que, como este cuartel o como el trasvase del pantano de Iznájar, necesita la comarca de Antequera desde hace años".

Ha incidido en que "llama la atención que el PSOE diga que las cuentas andaluzas no presentan ninguna propuesta para Antequera", recordando que "ahora sí vemos a qué se destinan los presupuestos, algo que no podíamos hacer antes porque no estaban provincializados y nos teníamos que creer la palabra de José Luis Ruiz Espejo".

"Si Ruiz Espejo decía que venían 17 millones de euros para el Puerto Seco nos lo teníamos que creer, pero la realidad ha desmentido esos anuncios y hemos conocido la doble vara de medir de los socialistas, que mentían cuando gobernaban en la Junta y ahora siguen mintiendo para minimizar la acción de gobierno de Juanma Moreno", ha lamentado.

Asimismo, Carmona ha insistido en que "Andalucía está infrafinanciada por el Gobierno y no llega el dinero que debería por habitante para atender los servicios básicos; por el contrario, la Junta destina seis de cada diez euros a salud, educación y políticas sociales".

El dirigente 'popular' ha incidido en que "el Gobierno andaluz de Juanma Moreno ha elevado un 40% la inversión en sanidad respecto a la anterior etapa socialista", cuestionando "cómo estarían las listas de espera si gobernaran los socialistas, que nos dejaron medio millón de pacientes ocultos en las listas de espera y un 40% menos de inversión".

CONCENTRACIONES POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA AMNISTÍA

Por otro lado, el presidente del PP de Antequera ha trasladado su felicitación al alcalde del municipio, Manuel Barón, por la convocatoria institucional que el pasado domingo congregó a miles de antequeranos "para manifestar su opinión contraria a los pactos de Sánchez y demostrar ese malestar, independientemente de ideologías".

Carmona, que ha calificado de "éxito" la movilización en Antequera y en otros puntos de la provincia, ha afirmado que "seguiremos en la calle para mostrar nuestra contrariedad a la amnistía y también al trato desigual de Sánchez a los españoles y entre territorios, una mala decisión que se traducirá en la pérdida de votos por parte del PSOE, tal y como y ocurrió ya en Andalucía, en Antequera y pronto ocurrirá también en España", ha concluido.